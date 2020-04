Quatre exercices de respiration pour calmer son stress instantanément

Vous êtes régulièrement sujet aux coups de stress et malgré toutes vos tentatives, vous n’arrivez pas à vous en débarrasser ? Essayez de travailler votre respiration avec ces exercices d’apaisement instantané.

Vous avez beau essayer des dizaines de tisanes apaisantes, vous êtes toujours aussi stressé. Peut-être ne travaillez vous pas assez sur votre respiration, facteur pourtant essentiel en cas de nœud à l'estomac.

Pour ce faire, il est d'abord indispensable d'adopter une bonne posture au quotidien : épaules abaissées, dos droit et bassin aligné. Il suffit ensuite de pratiquer certains des exercices suivants pour faire redescendre la tension et apaiser ce stress qui vous nuit.

La respiration alternée

La respiration alternée, ou «nâdî shodhana pranayama» en sanskrit, consiste à purifier nos énergies intérieures en apprenant à respirer par l’une et l’autre narine. Les bienfaits sont multiples : meilleure santé, équilibre nerveux plus stable, sommeil régénérateur et diminution des tensions. Le travail permet, en prime, de mieux se connaître et de gagner en concentration.

L'exercice : commencez par boucher la narine gauche avec l'annulaire et expirez de la narine droite. Inspirez de la même narine, bouchez-la avec le pouce, puis expirez de la gauche. Recommencez en inspirant de la narine gauche, bouchez-la avec l'annulaire puis expirez de la droite... Et ainsi de suite, pendant une minute. Terminez l’exercice en expirant lentement par les deux narines.

La cohérence cardiaque

Il s'agit d'une méthode de relaxation qui consiste à contrôler ses battements cardiaques afin de mieux réguler son cerveau. Elle permet d’obtenir un état émotionnel stable, en agissant instantanément sur nos tensions et en diminuant durablement notre anxiété. Cette technique permet ainsi de se recentrer sur soi, de réduire le stress et d'augmenter ses capacités intellectuelles.

L'exercice : adoptez la méthode «365», tirée du best-seller Cohérence cardiaque 365, publié par le docteur David O'Hare. Trois fois par jour, prenez une pause de cinq minutes afin de pratiquer l'exercice. Installez-vous confortablement sur un fauteuil, le dos bien droit, et respirez avec le ventre six fois par minute. Puis, faites ce même exercice cinq fois d’affilée jusqu’à atteindre les cinq minutes. Plusieurs applications et vidéos sur Youtube existent également afin de personnaliser vos exercices et de suivre l’évolution de votre rythme cardiaque.

La respiration abdominale

Respirer ne se fait pas seulement par les narines mais aussi par le ventre. Longtemps oubliée, cette partie du corps peut en effet radicalement changer votre façon de faire, et procurer des bienfaits salvateurs. En pratiquant la «respiration abdominale» vous augmenterez ainsi votre amplitude respiratoire de plus de 70% (contre 30% pour la respiration thoracique). Ce mécanisme, naturel chez les bébés et privilégié par bon nombre de chanteurs d’opéra, vous permet à la fois de mieux oxygéner votre cerveau, d’améliorer vos performances physiques (meilleure évacuation des toxines), et d’améliorer votre bien-être général en réduisant le stress.

L'exercice : asseyez-vous dans votre chaise et placez vos mains sur votre ventre. L'objectif est de ressentir les va-et-vient de ce dernier. Inspirez pendant trois secondes par le nez en gonflant votre ventre sans forcer, bloquez l’air pendant trois secondes puis expirez lentement par la bouche en laissant le ventre redevenir plat. Le bon rythme ? Trois fois par jour voire plus, si vous ressentez le besoin de vous relaxer.

La respiration avec projection

La visualisation, associée à la respiration, est une méthode redoutablement efficace. L’objectif est d'imaginer les yeux mi-clos ou fermés, des éléments bénéfiques de notre environnement, tout en effectuant des exercices de respiration. On peut donc se représenter mentalement un objet plaisant, un souvenir agréable, mais aussi une sensation agréable telle qu'un bain de soleil. L'essentiel étant de se plonger dans une pensée positive.