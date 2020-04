Comment ne pas prendre (trop) de poids durant le confinement ?

À l'heure du confinement imposé par l'épidémie de coronavirus, réfrigérateurs et placards n'ont jamais été aussi proches de nous et la tentation de les visiter régulièrement est forte. Pour éviter de prendre du poids durant la période, une diététicienne nutritionniste livre ses conseils avisés.

En cette période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, être à deux pas de son réfrigérateur et de ses placards peut être risqué. L’ennui, le stress du télétravail ou encore l’anxiété liée à l'actualité ou à la restriction de ses déplacements peuvent encourager à manger davantage. «Le grignotage est une façon de s’occuper l’esprit, on peut aussi y trouver du réconfort et également combler un vide, une émotion», illustre Véronique Beck, diététicienne nutritionniste, spécialisée en micronutrition et naturopathe.

Faim ou envie de manger ?

Le grignotage est l'ennemi du télétravail ou tout simplement du temps passé chez soi sans rien faire de particulier. Pour éviter le drame et quand la question de la nourriture se pose, il est essentiel de se demander si l'on a vraiment faim, ou simplement envie de manger ? Pour ce faire, il faut «se concentrer sur la sensation que l’on ressent au niveau de l’estomac. Une simple envie de manger vient et repart aussitôt qu’on s’occupe l’esprit. Si ce n’est pas le cas et que l'on ressent toujours quelque chose dans l'estomac, alors il s'agit de faim», détaille la diététicienne nutritionniste.



Trois repas par jour et à heures fixes

«Si on grignote, on ne va plus avoir faim et on va avoir tendance à sauter des repas, ce qui va créer des carences nutritionnelles», explique la diététicienne nutritionniste. «Fixez-vous trois repas par jour, le matin, le midi et le soir, à heures fixes», précise Véronique Beck. La professionnelle préconise d'attendre quatre à cinq heures entre chaque repas. Et si notre rythme change avec le confinement, «on peut manger en décalé».

Évitez également les repas pris devant la télévision et passez plutôt à table. «Il faut manger en pleine conscience car le cerveau enregistre ce que nous absorbons. Il sécrète des sucs pancréatiques et des sucs au niveau de l’estomac, essentiels à une bonne digestion et à une satiété plus rapide», informe la spécialiste. Prendre le temps de mâcher ce que l'on ingère aide aussi à la digestion.



Des repas équilibrés

Au petit déjeuner, privilégiez le salé : «soit du fromage, soit du jambon, ou encore un œuf sur le plat. On peut aussi ajouter un peu de beurre sur du pain complet aux céréales. L'objectif est que le menu soit protéiné, riche en fibres et en gras», souligne la spécialiste. Un repas salé ingéré le matin permet de ne pas augmenter le taux de sucre dans le sang, qui en redescendant, entraîne des fringales. Un menu salé riche en fibres et gras permet également d'être plus rassasié.

Lors du déjeuner, l'assiette doit «être divisée en quatre : un quart de crudités, un quart de légumes cuits, un quart de protéines et le reste de féculents complets», indique Véronique Beck. Le dîner est similaire : «On diminue simplement les quantités. Nous allons dormir donc nous avons moins besoin d’énergie. On peut ici opter pour des protéines végétales (lentilles, pois chiches, haricots rouges...)», complète la diététicienne nutritionniste.



Un goûter et des desserts

Plutôt que de grignoter tout au long de la journée, on peut faire un «goûter quatres heures après le repas». La spécialiste conseille de consommer un fruit cru, ses fibres rassasieront, et il comblera une potentielle envie de sucre. Si c’est insuffisant, on peut compléter avec des amandes, des noisettes ou un yaourt aux fruits, nature ou fromage blanc.

Le dessert sucré a mauvaise presse mais rien ne l'interdit. «On peut manger une tarte maison, ou un ou deux carrés de chocolat noir, moins sucré que les autres», détaille Véronique Beck. Pour la dégustation, la diététicienne suggère de casser un carré de chocolat en trois-quatre petits morceaux, et de les faire fondre dans la bouche, le plaisir durera plus longtemps.



Évitez les aliments à indice glycémique élevé

Dans l'idéal, il faudrait tenir éloignés de l'assiette les aliments à index glycémique élevé, autrement dit, ceux qui augmentent le taux de sucre dans le sang. On évite ainsi «les aliments à base de farine blanche (pain, riz…), biscuits, gâteaux, tartes, gâteaux apéritifs. À l’inverse on opte pour des amandes, noisettes, noix, des fruits, fromages, yaourt», énumère la professionnelle. Évitez ou du moins limitez, les boissons sucrées, y compris les jus de fruits «qui favorisent les hypoglycémies (une baisse anormale du taux de sucre qui provoque une baisse d'energie soudaine, NDLR)», avertit Véronique Beck. Privilégiez «thé, tisane, eau», qui permettront de couper toute envie de grignotage.



S'occuper l'esprit

Lorsque l'on a envie de manger, mais sans avoir réellement faim, on peut duper son cerveau en «s'occupant l’esprit grâce à la méditation, au yoga, à la relaxation, à la pratique d’une activité sportive régulière», rappelle Véronique Beck, et ce malgré le confinement. Autre astuce : se brosser les dents après le repas, car «le cerveau comprend que l’on ne doit plus manger», conclut la spécialiste.

Source : Mes astuces anti-grignotage, c'est parti !, de Véronique Beck, (Éd. Jouvence), paru en janvier 2019, 124 p. Disponible sur LesLibraires.ca et sur les sites web des bonnes librairies indépendantes.