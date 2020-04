La Cour suprême de Singapour n’abolira pas sa loi anti-homosexualité

La Cour suprême de la Cité-État vient de rendre un jugement attendu par les militant·e·s de la cause LGBT concernant un texte hérité de l’époque coloniale criminalisant l’activité homosexuelle masculine, même pratiquée entre personnes consentantes dans un cadre privé. Mais l’instance a balayé la requête des plaignants. Cette législation, justifie-t-elle, «demeure importante en ce qu’elle reflète les sentiments et les croyances communes».

C’est suite à la décision de la Cour Suprême du géant indien de décriminaliser l’homosexualité à l’automne 2018, que trois Singapouriens avaient décidé d’attaquer cette disposition, arguant qu’elle n’avait pas de raison d’être, puisque rarement appliquée.

La déception est évidemment grande pour les LGBT de cet ancien territoire britannique et malaisien. Ils espéraient que la République de Singapour pourrait se démarquer d’une tendance lourde dans la région. De fait, la tolérance à l’égard des personnes LGBT y est de plus en plus critiquée. Rappelons que la Charia est appliquée à Brunei et dans la province d’Aceh en Indonésie voisine. La situation est aussi préoccupante dans le reste de l’Indonésie et en Malaisie.