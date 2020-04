Juste pour rire reporte son édition 2020 à l’automne

Dans les circonstances, le Groupe Juste pour rire vient d’annoncer le report des spectacles du Festival Juste pour rire, du 29 septembre au 11 octobre 2020. Ce report inclut également celui du Festival Zoofest et Off-JFL.

On imagine que ce tour de force logistique est rendu possible grâce à l’agilité, la vitalité et la dimension du festival. La programmation, qui devait être dévoilée graduellement au printemps sera annoncée plus tard au début de l’été, si la situation le permet.

Le Groupe Juste pour rire a fait savoir qu’il continue de suivre l’évolution de la COVID-19 de très près ainsi que les directives émises par le gouvernement du Québec et s’adaptera au fur et à mesure.

« Nous sommes énergisés par la capacité de nos équipes à s’adapter aux conditions actuelles et à présenter un festival repensé dans sa forme et son contenu dès l’automne », précise Charles Décarie, président directeur général du Groupe Juste pour rire.

« Si la situation le permet, nous reprendrons les travaux à moyen terme et ainsi, serons à même de jouer un rôle important dans la relance du secteur culturel, mais aussi de la guérison sociale dont nous aurons tous crûment besoin », ajoute-t-il.

« Les équipes en place de Juste pour rire ont travaillé d’arrache-pied pour réussir ce tour de force et offrir aux Québécois le meilleur de l’humour. Je tiens à rajouter que ce faisant, elles travaillent aussi à s’assurer du retour de leurs collègues au sein de l’entreprise le plus rapidement possible », poursuit Charles Décarie. « Ainsi, nous espérons que les Québécois viendront en grand nombre cet automne, et qu’ensemble nous pourrons célébrer la vie qui reprend son cours ».

Le Groupe Juste pour rire évalue également actuellement divers scénarios concernant le volet extérieur de son festival. La décision concernant cette activité sera communiquée plus tard, selon l’évolution du contexte et bien sûr des indications et restrictions mises en place par le gouvernement concernant les rassemblements urbains.

Dans la foulée, le Groupe annonce le report de sa production théâtrale Arlequin, serviteur de deux maîtres, présentée en collaboration avec le TNM et mise en scène par Serge Denoncourt.

Les détails de la programmation de l’automne seront révélés dans les prochaines semaines ainsi que les dates de report des spectacles déjà annoncés.