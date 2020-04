L’édition 2020 du festival Montréal Complètement Cirque est annulée

Face à la pandémie de la COVID-19 et en raison de l’incertitude quant à la tenue de grands rassemblements dans les prochains mois, la TOHU annonce l’annulation de la 11e édition du festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE qui devait se tenir du 2 au 12 juillet 2020.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons l’annulation de l’édition 2020 de notre festival, mentionne Nadine Marchand, directrice de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Nous nous apprêtions à entamer notre deuxième décennie en force, avec de nombreuses créations inédites et audacieuses. Malheureusement, l’interdiction de tout rassemblement et les consignes édictées par les gouvernements et la Ville de Montréal rendent impossible la tenue d’événements. Dans ces conditions et devant l’avenir incertain des mois qui viennent, l’annulation est devenue une malheureuse évidence. »

Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU tient à souligner le travail acharné des employés, artistes et partenaires pour trouver des solutions permettant de rendre la métropole complètement cirque cet été.

« Tous les scénarios ont été envisagés pour un report de l’événement à l’automne. Toutefois, des centaines d’heures de répétition sont nécessaires pour que les artistes puissent offrir des performances surprenantes, ce qui est impossible actuellement. Soyez assurés que la TOHU et MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE seront au rendez-vous dès que la reprise des activités sera possible et soutiendront l’industrie du cirque qui vit des moments éprouvants. »



À l’heure actuelle, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE avait mis en vente son premier spectacle, Animal, histoire de ferme, du Cirque Alfonse. La TOHU profite de l’occasion pour annoncer qu'il sera présenté dans sa programmation annuelle aussitôt que possible. De plus, la TOHU, par son rôle de premier plan pour les arts du cirque québécois, fera une place de choix aux artistes et artisans d’ici dans sa prochaine saison.



MARCHÉ INTERNATIONAL DU CIRQUE QUÉBÉCOIS (MICC)

En marge du festival devait avoir lieu le MICC, du 6 au 9 juillet 2020, un important rendez-vous international réunissant plus de 300 participants. D’ici le retour du MICC en 2021, le TOHU a l’intention de réaffirmer son engagement à soutenir l'industrie du cirque contemporain, aux prises avec une crise sans précédent.



D’ailleurs, l'équipe de la TOHU et du MICC développe une plate-forme numérique qui permettra des rencontres professionnelles pour répondre aux besoins des artistes, des compagnies et des diffuseurs. Grâce à cette plate-forme, les artistes pourront présenter leurs nouvelles créations et tous les acteurs de l'industrie poursuivront le dialogue malgré les restrictions de mobilité actuelles.