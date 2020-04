Des jeux vidéo auxquels vous pouvez jouer gratuitement pendant le confinement

Comme semblent l’indiquer le soudain intérêt pour l’eSport et l’épuisement croissant des stocks de consoles de jeux vidéo autour de la planète, il semblerait que ce soit le moment pour les personnes de tous âges et horizons pour se mettre au gaming. Un certain nombre d’entreprises essayent de faire en sorte que les gens s’y mettent en proposant des grands classiques gratuitement.

Ils font aussi leur possible pour encourager les gens à rester chez eux le plus possible. Ubisoft, créatrice de quelques-unes des franchises vidéoludiques qui ont eu le plus de succès de tous les temps, a décidé de les rendre un peu plus accessible en rendant une série de jeux PC disponibles gratuitement. À condition d'avoir un ordinateur qui suit le rythme évidemment. Parmi eux, il y a Rayman Legends, un reboot moderne du jeu de plateforme PlayStation auquel vous avez sans doute joué quand vous étiez enfant.

Ubisoft a aussi teasé le fait qu’ils prévoient de rendre un certain nombre d’autres jeux gratuits pour les semaines à venir en laissant entendre que plusieurs titres des séries Tom Clancy et Assassin’s Creed pourraient bientôt être disponibles gratuitement, même si on ne sait pas si cela s’appliquera à des consoles comme la PS4 et la Xbox One. Un certain nombre de titres Tom Clancy comme Ghost Recon : Breakpoint et The Division sont aussi gratuits en période d’essai tout comme Trials Rising et le jeu de course The Crew 2.

Bethesda, qui développe les sagas The Elder Scrolls et Fallout, donne aux joueurs la chance de sombrer pendant des heures dans leur monde de fantasy en leur offrant le MMORPG Elder Scrolls Online en essai gratuit jusqu’au 13 avril. C’est disponible pour tout le monde sur PlayStation Plus, Xbox Live ou PC.

Pendant ce temps, Sony a ajouté une sélection de jeux fantastiques jouables gratuitement sur leur plateforme Playstation Plus. C’est une fonctionnalité qui est disponible depuis longtemps pour quiconque s’est inscrit pour jouer à des jeux vidéo en ligne sur leur service mais ils choisi non seulement l’un des meilleurs jeux de sa génération, Uncharted 4, mais aussi un jeu de course auquel vous pouvez jouer pendant des heures : Dirt 2.0.