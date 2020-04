PS4 : les meilleurs jeux pour jouer en mode confinement

Soutenue par de nombreux éditeurs de jeux vidéo, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de recommander en cette période de confinement la pratique des jeux vidéo. Dénommée «Play Apart Together», cette campagne permet de promouvoir la distanciation sociale et d’endiguer la propagation du coronavirus.

Pour célébrer cette initiative, voici une sélection de cinq jeux vidéo récemment sortis ou qui seront prochainement disponibles sur Playstation 4. De quoi patienter gaiement avant la sortie de la prochaine console Sony.

DOOM Eternal

Créée il y a 27 ans par John Romero et John Carmack et reprise ensuite par Bethesda, Doom est revenue en force cette année avec un jeu époustouflant par sa qualité graphique et son monde toujours aussi chaotique. Les amateurs du FPS pourront une nouvelle incarner Doom Slayer, un chasseur de monstres qui va devoir remplir une mission à haut risque, celle de revenir sur Terre avec pour objectif d’éliminer en masse des vagues de monstres toujours plus nerveux et sanglants. Bienvenue en enfer !

PERSONA 5 ROYAL

Sorti il y a trois ans, la société Atlus revient avec une nouvelle version “Royal” de Persona 5, le RPG devenu une référence dans le domaine. Dans un Tokyo aux décors bien léchés, vous entrerez dans la peau d’un jeune étudiant aux différentes personnalités qui devra gérer sa vie d'adolescent. Mais vous irez également dans le Metaverse, un univers parallèle où vous infiltrerez les esprits corrompus avec pour mission de les remettre dans le droit chemin grâce aux Voleurs Fantômes de Cœurs. Idéal pour les fans d’esthétique japonaise.

Résident Evil 3 (Remake)

C’est l'une des sagas qui a fait le succès de Capcom. Après l’engouement des gamers pour Resident Evil 3: Nemesis sorti en 1999 sur Playstation, le développeur vient de sortir un remake du survival horror. Vous y incarnerez Jill Valentine qui devra affronter la société pharmaceutique Umbrella, et plus particulièrement Nemesis, l’une des pires créatures biologiquement modifiées. Pour cela, vous ferez équipe avec le mercenaire Carlos Oliveira qui vous épaulera tout au long de l’histoire. Prêt à atomiser des zombies et résoudre des énigmes qui vont vous retourner le cerveau ? Frissons garantis !

Dreams

Vous rêvez de créer votre propre jeu vidéo, votre musique ou même votre film ? C’est désormais possible avec Dreams. Dans un monde aux allures oniriques, vous pourrez tester des jeux créés par la communauté du monde entier, mais vous apprendrez aussi à façonner les vôtres : courses de voitures, matches de football ou encore création d'un mode “survie”. Dreams vous offre des possibilités créatives infinies et vous pourrez laisser libre cours à votre imagination la plus débordante.

Call Of Duty: Warzone

Après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare en octobre dernier, Activision vient de donner un grand coup de pied dans la fourmilière des jeux vidéos type “battle royal” avec Call of Duty: Warzone. Saisissant par son grand réalisme, le but de ce jeu est simple : survivre. Par équipe de trois ou en solo, vous serez parachuté dans la vaste ville de Verdansk et serez chargé de trouver armes et protections cachées dans la carte. Si vous mourez, on vous offrira une chance de vous racheter et de revenir dans la partie grâce au Goulag ou vous affronterez, en one-to-one, un autre joueur aussi éliminé. Aucune raison de passer à côté du phénomène puisque le jeu est téléchargeable gratuitement.