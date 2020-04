Quelques astuces pour être plus beau en video conférence

En cette période de télétravail, Zoom, Skype et d’autres services d’appel vidéo explosent partout, provoquant une gène chez ceux qui n’aiment pas être devant une webcam. Saviez-vous que les services de visioconférence ont généralement une option pour améliorer votre apparence ? Cela dit, ne vous attendez pas non plus à des merveilles.

Pour ceux qui ont peur, voici quelques trucs et astuces pour être plus beau dans ces réunions numériques. Ils vont du plus simple au plus exagéré.

Utilisez l’option «Touch Up My Appearance»

Il s’agit de l'option principale si vous souhaitez avoir l'air un peu mieux (si possible) dans vos vidéos Zoom. Cette option retouche la vidéo avec un flou, plus ou moins comme les caméras de téléphone. La peau est plus lisse, plus claire et en général tout semble plus poli. Pour l’activer, allez dans «Settings» puis «Video Setting» où vous pouvez activer l’accélération HD et logicielle, puis cliquez sur «Touch Up My Appearance», ce qui devrait masquer les traces de fatigue de votre visage.

Au niveau des yeux

Si vous avez une chaise haute et une table basse, l’angle de la webcam ne vous aidera pas car ce type de perspective dessert généralement notre apparence. Ce qui peut aider, c’est d’élever un peu la webcam de votre ordinateur portable au niveau des yeux, ce qui nous fait nous voir d’une manière plus “normale” et naturelle.

Utilisez vos connaissances en photographie

Ici, l’important est la lumière. Cela peut sembler absurde, mais si vous voulez vraiment bien paraître à l'écran, vous devez essayer plusieurs endroits où la lumière pénètre différemment. Vous pouvez essayer avec de la lumière qui vient de l’avant, avec un peu d’ombre, du contraste avec la lumière entrant par l’arrière, par le côté, jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose qui vous sied. Nous recommandons un éclairage latéral mais cela dépend de chacun.

Vous pouvez utiliser la lumière pour mettre en évidence ce que vous voulez. Si vous ne souhaitez pas que toutes les imperfections de votre visage soient visibles en HD, il est préférable d’éviter la lumière de face ou de dessus. Recherchez des espaces légèrement sombres.

Ajustez la lumière sur votre écran

Pour faire suite au conseil précédent, notons qu'il suffit d’un léger réglage de luminosité sur l’écran pour réduire la lumière qui nous vient de l’avant. Si vous êtes dans des espaces sombres, essayez de la rendre un peu plus douce, de même dans les espaces clairs, car cela peut mettre davantage en évidences les choses que vous ne souhaitez peut-être pas voir sur votre écran.

Utilisez un équipement dédié

Pour ceux qui veulent vraiment être très beau, et faire comme s’ils étaient dans un studio de télévision, il existe de petits kits d’éclairage professionnel spécialement conçus pour fonctionner avec certaines webcams mais cela représente un petit budget.

Pensez à la scénographie

Enfin, vous pouvez penser à l’arrière-plan. Cela peut jouer sur l’apparence, la représentation des couleurs dans le cadre de la webcam et même votre personnalité. Cela va sans dire mais choisissez une pièce avec un fond clair ou blanc.

N’oubliez pas qu’en dehors de cela, à moins de faire une sextape, prenez le temps de vous habiller et de faire un petit effort du point de vue de votre apparence, de manière à avoir une bonne connexion.





Évidemment, ces conseils ne font pas de miracles !