Vues d’Afrique 2020 aura lieu… chez vous

Devant l’impossibilité de présenter comme prévu son festival en salles, à cause de la pandémie de COVID-19, le festival de cinéma Vues d’Afrique aura bel et bien lieu aux dates prévues, du 17 au 26 avril, maisil se déroulera entièrement en ligne.

Pour s’adapter aux mesures de confinement, les organisateurs du Festival international de cinéma Vues d’Afrique ont décidé d’offrir la totalité de la programmation de l’édition 2020 en ligne, et ce, gratuitement, à travers le Canada. Les films seront en ligne sur la plateforme tv5unis.ca, entre le 17 et le 26 avril, suivant des blocs de 48 heures, qui seront annoncés en ligne.

Parmi les films présentés cette année, notons du Burkina Faso, le film Ils n’ont pas choisi de Toulouka Damiba et Gideon Vonk.

L’homosexualité reste un sujet délicat sur le continent africain. S’agit-il d’une abomination, d’un péché, d’une pratique importée d’Occident ou d’une orientation naturelle ? De Yaoundé à Douala, en passant par Abidjan et Dakar, ce documentaire d’investigation réalisé par deux cinéastes du Burkina Faso pose les bases d’un enjeu fondamental pour les sociétés africaines.

Centrant leur enquête sur trois pays, Cameroun, Côte-d’Ivoire et Sénégal, les réalisateurs recueillent les témoignages d’avocat.e.s, de représentant.e.s d’associations, de chefs religieux ou encore de sportif.ve.s de haut niveau… L’homophobie continue à s’exprimer violemment en Afrique, mais des motifs d’espoir sont présents.

De plus en plus de locaux s’engagent pour changer la vision sociétale de l’homosexualité masculine et féminine et œuvrent à une amélioration des droits LGBT+. Un état des lieux nécessaire et instructif pour ce documentaire militant vecteur de messages constructifs en faveur des droits humains en Afrique.