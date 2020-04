Une campagne française contre la haine en ligne pendant le confinement

En France, un collectif d’associations et des personnalités se battent ensemble en vidéo pour lutter contre toutes les discriminations et la haine sur Internet pendant la crise sanitaire mondiale du Covid-19.

Le principe de la campagne #EnsembleSurInternet? Rappeler que, même dans un contexte de confinement et de lutte contre la propagation du coronavirus, la haine en ligne ne s’arrête pas :

«Ainsi, là où le lien social était devenu roi le temps de quelques jours, tendent à se propager des caricatures qui désignent Juifs, homosexuels, ou encore migrants comme responsables de la propagation de ce virus, des insultes envers les personnes d’origine asiatique, des mises en cause des afrodescendants accusés de ne pas respecter le confinement, des vociférations LGBTphobes, d’ignobles et constantes pressions sexistes, ou des théories complotistes. Au contraire de ce que nous espérions, certains des plus vils aspects des réseaux refleurissent ».

Au-delà de la volonté de choquer et de marque les esprits, cette campagne se veut un appel passé aux grandes plateformes, notamment Twitter et Facebook, pour modérer plus efficacement les contenus haineux sur les réseaux sociaux :

« En tant qu’associations, nous appelons les grandes plateformes du numérique à également prendre leur part de responsabilité face à la catastrophe à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Nous les appelons ainsi à modérer massivement les contenus complotistes, racistes, sexistes, antisémites, LGBTphobes, et tous les autres contenus haineux qui se propagent sur leurs réseaux sociaux. Dans le seul espace où nous pouvons encore communiquer, il est de leur devoir citoyen d’enfin mener une politique de modération qui devrait être pourtant être quotidienne et continue. Il est de leur devoir d’empêcher que les promoteurs de la haine (aussi minoritaires soient-ils) y déploient leurs habituelles stratégies toxiques ».