Se retrouver autrement...

Au vu de la crise sanitaire que nous traversons et des récentes mesures prises par le gouvernement, la Maison d'Hérelle a annulé la semaine dernière son événement caritatif annuel «?A Taste For Life - Un Goût Pour la Vie?» normalement prévu le 22 avril prochain.

Dans le souci de protéger ses résidents, locataires, membres d’équipe, supporters (trices) et ami(e)s, la Maison d’Hérelle n’avait d’autre choix que de déprogrammer ce souper-bénéfice. Évidemment, l'annulation lourde de conséquences, puisque ce rassemblement festif constitue une importante source de financement pour maintenir les programmes d'hébergement et d'accompagnement. Dans les conditions actuelles, À défaut de pouvoir se réunir et tous se retrouver autour d’un bon repas festif, vous êtes invité à faire un don à la Maison d'Hérelle afin de l'aider à faire face à ce mauvais concours de circonstances.

Don spontané ou don mensuel, peu importe le montant que vous pourriez offrir à la Maison d’Hérelle, rappelons qu’il est primordial d’agir en faveur des personnes les plus vulnérables. Nos résidents et locataires comptent sur nous comme sur vous durant cette période éprouvante.