Étendons nos mots au grand air

Alors que la pandémie de la COVID-19 a forcé l’annulation de tous les événements publics depuis le 13 mars, des auteurs.trices brisent leur isolement et celui des lecteurs.trices. Une quinzaine d’auteurs.trices liront des poèmes ou des extraits de leur oeuvre pour le plaisir des spectateurs.trices lors d’une présentation en ligne le 27 avril 2020 à 20 h en diffusion Facebook.

Parmi les invités confirmés, nous retrouvons entre autres Pénélope McQuade, Simon Boulerice et Alain Labonté qui liront des extraits de leurs livres Moi aussi j’aime les femmes et Moi aussi j’aime les hommes. Les poétesses Chloé Sainte-Marie et Pascale Cormier seront également du groupe. Nous mettrons aussi en lumières les librairies qui subissent aussi les contrecoups de cette pandémie. Ainsi, le libraire Billy Robinson de la Librairie de Verdun fera des suggestions littéraires. Le tout sera animé par Denis-Martin Chabot, auteur et directeur de Fierté littéraire.

ÉVÉNEMENT FACEBOOK : http://www.facebook.com/events/1084696181889296/.

Une campagne de sociofinancement est associée à cet événement pour aider des auteurs.trices dans la précarité. Pour contribuer d’ici la tenue de l’événement et lors de sa tenue ainsi que pendant quelques jours après, on peut se rendre sur le site suivant : https://igg.me/at/BalconvilleLitteraire.

Des prix seront tirés parmi les contributeurs de la campagne, dont un certificat cadeau au montant de 100 $ de la part de Les libraires, un regroupement de plus 100 librairies indépendantes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. Donnez généreusement !



Fierté littéraire célèbre la diversité sexuelle et de genre dans la littérature.