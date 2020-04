Brisons l'isolement des personnes LGBTQ+ de 65 ans et +

Interligne (anciennement Gai Écoute) vient de mettre en place un service temporaire de jumelage téléphonique pour les personnes LGBTQ+ de 65 ans et plus.

Environ 10% des personnes aînées sont LGBTQ+, mais la plupart de ces personnes sont invisibles dans les milieux de vie pour personnes aînées. Si certaines sont victimes d’âgisme, de sexisme et de racisme, d’autres craignent également d’être victimes de LGBTQphobies et sont pour ainsi dire “retournées dans le placard”. Aussi, la majorité des personnes âgées faisant partie de la diversité sexuelle et de genre n’ont pas d’enfant ou de famille, ce qui, dans les circonstances actuelles, les rend particulièrement vulnérables aux ravages de la solitude.

« Le premier ministre Legault martèle presque chaque jour lors de son point de presse qu’il est important d’appeler ses parents et ses grands-parents afin de les empêcher de sombrer dans la solitude, explique Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne. Malheureusement, les personnes LGBTQ+ d’un certain âge, qui ont souvent vécu beaucoup de discrimination par le passé, n’ont pas ce filet social ou familial, et elles se retrouvent horriblement seules. » En sachant que les personnes aînées seront certainement confinées plus longtemps que le reste de la population, Interligne a jugé qu’il était de son devoir de lancer un service qui leur viendrait en aide.

Une population difficile à rejoindre

Les personnes de 65 ans et plus posent un défi particulier quand vient le temps de les joindre, surtout celles qui n’utilisent pas déjà les services d’Interligne. Ce sont des personnes qui n’ont pas nécessairement accès à Internet et qui ont cessé de vivre ouvertement leur sexualité ou leur identité de genre au moment d’intégrer une résidence. Cela fait en sorte que même le personnel des CHSLD et autres résidences ne peuvent pas leur relayer facilement l’information. C’est pourquoi Interligne demande l’aide de tout le monde pour diffuser ce message et ainsi joindre le plus de personnes possibles.

Car c’est tout le monde ensemble qu’on se soutient réellement.

Pour s’inscrire au jumelage téléphonique :

- Par téléphone au 1-888-505-1010

- En ligne : https://bit.ly/34FqcHc.

Il est possible de remplir la demande pour une autre personne