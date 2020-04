Faux courriels… Attention à la fraude

Plusieurs campeurs nous ont rapporté qu'un courriel leur avait été envoyé à partir de l'adresse courriel suivante [email protected] et les invitait à faire partie d'un forum privé du camping.

«Sachez que ce courriel ne provient aucunement de la direction du Plein Bois», nous ont fait savoir Vincent & Jonathan, les proprios du Plein Bois. Ceci est une fraude. «Nous avons déjà communiqué avec les services de police pour signaler la situation.»

Pour plus de détails, vous pouvez nous communiquer à [email protected] Votre message sera gardé confidentiel.



Également, on nous a fait savoir que la date d'ouverture du 15 mai est toujours maintenue, du moins pour le moment. Ceci permettra à l’administration de préparer les services essentiels tels que eau, égout et électricité.

Vous pourrez visiter votre terrain à partir du 4 mai en vous stationnant à l'entrée du camping. Cependant, il sera toujours interdit d'y passer la nuit jusqu'au 15 mai.