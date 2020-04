Se balader en bonne compagnie

Que l’on soit confiné chez soi ou dans le cadre d’une belle marche de santé, rien de mieux que de pouvoir se meubler l’esprit ou simplement se changer les idées. Pour ce faire, je vous suggère de plonger au cœur d’une bonne émission balado (un podcast)!

Les contenus sont très variés et vous serez surpris d’y retrouver tous les genres, du plus sérieux au plus bidonnant. Certaines séries comportent même des centaines d’épisodes et nul doute que vous saurez y trouver votre compte. En voici quelques-unes qui ont su piquer ma curiosité et relever mon intérêt.

Bien qu’ils aient tous leur page individuelle, où vous pouvez les écouter sur votre ordinateur ou votre tablette, vous pouvez bien évidemment vous y abonner ou en télécharger certains sur iTunes.

1) Pourquoi Julie?

Julie Masse fait partie de vos grands coups de cœur de jeunesse ou de vos plaisirs coupables (avouez-le, vous chantez C’est zéro devant votre miroir) ? Grande vedette des années 90, la chanteuse a complètement disparu des radars suite à sa rencontre avec Corey Hart.

Comme l’évoque si bien la journaliste culturelle Émilie Perreault, il s’agit sans aucun doute du « plus beau doigt d’honneur jamais vu au show-biz québécois » et c’est ce qui l’a poussé à mener une enquête sur son idole de jeunesse. Cinq épisodes fascinants où elle explore notre rapport à la célébrité avec Sylvain Cossette, Marie Plourde, Marc-André Coallier, France Beaudoin, Manuel Tadros, Jamil, Fanny Britt, Alain Brunet et de nombreuses autres surprises!

https://www.qub.radio/balado/pourquoi-julie

2) 2 heures de perdues

En direct de France, des dizaines et des dizaines d’heures de bonheur à écouter l’équipe de ce balado se moquer allègrement, chaque semaine depuis 2014, d’un film, d’une série télévisée ou même de vidéo-clips. L’humour est évidemment à l’honneur et on n’hésite pas à pourfendre les lieux communs, les travers ou les incohérences des œuvres de même qu’à en souligner les qualités. Le tout est accompagné d’extraits audio et d’anecdotes en tout genre sur le tournage de certaines scènes. Chaque émission se termine par une lecture des critiques rédigées par le public et repiquées sur les sites d’Amazon ou d’Allociné.

À ce jour, je me suis bidonné en écoutant les épisodes consacrés à Twilight ainsi qu’aux Patrouilleurs de l’espace (Starship Troopers) et je suis intrigué par Entretien avec un vampire, Le jour d’après (The day after), Certains l’aiment chaud (Some like it hot), Godzilla, Mary Poppins, Harry Potter à l’École des sorciers, j’en passe et des meilleures.

https://www.2hdp.fr/

3) Les pires moments de l’histoire

Je dois avouer avoir complètement craqué pour cette série complètement déjantée qui marie avec brio la chronique historique avec l’humour le plus iconoclaste qui soit.

L’animateur, Charles Beauchesne, s’amuse à porter un regard inquisiteur, parfois cynique, mais toujours désopilant sur les moments les plus sombres de l’histoire avec un grand H. Et, par la bande, on y apprend tout de même une foule d’informations surprenantes (depuis mon écoute, ma conception des ninjas a complètement changé).

Coups de cœur pour le palmarès des Pires papes et celui des Pires princes et princesses, Raspoutine, Dracula (Vlad L’Empaleur), les Vikings et Léopold II au Congo.

https://urbania.ca/article/les-pires-moments-de-lhistoire-nouveau-balado-de-lhumoriste-charles-beauchesne/

4) Noël chez Isidore

Vous voulez en savoir plus sur le temps des fêtes? L’origine des coutumes les plus étranges, des chansons ancestrales ou modernes, assister à une dégustation de biscuits et, surtout, vous délecter de l’analyse de haut vol de films, séries télévisées (notamment Terre humaine et Baywatch), spécial tv, publicités, etc. portant sur Noël ou le Jour de l’an?

Et bien, c’est le balado qu’il vous faut. Entre une critique des pires et meilleures versions de Jingle bell rock et l’origine du lait de poule, vous pourrez vous délecter d’une analyse détaillée et complètement psychédélique du spécial de Noël de Michèle Richard!

Simon Chénier, Sophie Croteau et Étienne Forest vous attendent au pied du sapin. Un pure bonheur!

http://www.mysterieuxetonnants.com/category/podcasts/noel-chez-isidore/

5) Programme B

Sans aucun doute, mon grand coup de cœur 2019! Une émission extrêmement bien documentée, en direct de la France, qui porte sur une foule de phénomènes de société et de questions d’actualité.

Animé par Thomas Rozec, vous serez littéralement happé par la diversité des sujets présentés, de même que la qualité de la recherche. Mentionnons les émissions suivantes qui m’ont particulièrement impressionnée : Matzneff, moi et les autres(extrêmement bien faite), Torturés au LSD parce qu’ils étaient gay, Sexisme et BD, All I want for Christmas is Mariah, Le jour où Paul McCartney est mort, Ronan Farrow, aux origines de #MeToo, Zone 51, Alien que pourra, Jeffrey Epstein, l’affaire sans fin et Il est libre le Québec (en deux parties).

Plus de 320 émissions à écouter. À noter que les derniers épisodes se font présentement un peu plus à la bonne franquette et portent sur les réalités du confinement en France.

https://www.binge.audio/category/programme-b/

6) Les Mystérieux étonnants

Plus de 640 émissions enregistrées à ce jour! L’équipe des Mystérieux Étonnants se spécialise dans la culture geek sous toutes ses formes : bandes dessinées, comics books, cinéma, téléséries, jeux vidéo et actualités diverses.

Animé par Benoit Mercier et ses comparses, Simon Chénier (les sorties Blu-ray de la semaine!), Yoann-Karl Whissel et Maxime Sauriol, préparez-vous à explorer les sommets comme les bas-fonds (pour lesquels nous avons tous un faible) de la culture populaire. L’humour est bien évidemment au rendez-vous et n’hésitez pas à explorer l’impressionnant catalogue de leurs prestations passées.

De l’analyse des Montagnes hallucinées (H.P. Lovecraft et Gou Tanabe) jusqu’à Watchmen en passant par Baywatch et Stark Trek, du plaisir pour tous et toutes.

http://www.mysterieuxetonnants.com/

7) Les couilles sur la table

Pour paraphraser Simone de Beauvoir : on ne nait pas homme, on le devient! La journaliste française Victoire Tuaillon s’attaque aux réalités et aux mythes de l’homme en ce début de 21e siècle.

Avec déjà plus de 50 émissions disponibles, l’émission aborde, en compagnie de diverses personnalités, les questions touchant à la masculinité, la virilité, le féminisme, le positionnement des hommes et des femmes dans l’art, les différentiations selon les cultures, etc.

Citons au passage les émissions sur la Masculinisme, le Regard masculin (male gaze) au cinéma, Parler comme un homme, Ce que la soumission féminine fait aux hommes et Clergé catholique : le bien et le mâle.

De quoi électrifier votre esprit!

https://www.binge.audio/category/les-couilles-sur-la-table/

8) BGM : Bad gay movies = Bitchy gay men

En direct de nos compatriotes ontariens, Bil Antoniou, Michael Soulard, Daniel Krolik, Bil Antoniou, Michael Soulard et Daniel Krolik vous offrent le meilleur du pire ainsi que… le pire du pire!

Pour votre grand plaisir, des critiques cyniques à point des pires films gais de l’histoire de l’humanité. Comme la plupart de ces derniers sont disponibles sur plusieurs plateformes à la Netflix et compagnie (parfois même sur YouTube), il vous sera donc possible de comparer votre appréciation à celle de cette équipe de choc qui n’a pas, c’est le moins qu’on puisse dire, la langue dans sa poche!

Plus de 115 épisodes incluant une critique des dernières éditions de la remise des Academy Awards.

https://player.fm/series/bgm-bad-gay-movies-bitchy-gay-men

9) Connaissez-vous l’histoire de…

Une balado fort sympathique orientée vers ceux et celles qui n’ont pas fait l’histoire, mais qui y ont participé à l’heure manière et très souvent dans l’ombre.

Une émission réalisée en France et animée par Juliette Livartowski, c’est l’occasion de plonger dans de petites histoires, souvent surprenantes, parfois rigolotes ou bouleversantes, mais toujours captivantes. Plus de 220 pépites à découvrir!

À titre d’exemple, À la recherche de Jeanne nous entraîne, par l’intermédiaire d’un carnet de recettes, dans le destin de Jeanne Weill, l’arrière-arrière-grand-mère de Zazie, déportée et morte à Sobibór, en Pologne, le 25 mars 1943.

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/connaissez-vous-lhistoire-de/id1280495710

10) Ça vient de là

Une émission bien de chez nous animée par Yves, un résident de Shawinigan qui y décortique l’origine d’expressions, de coutumes, d’objets, de même que la petite histoire d’un groupe de musique.

D’où vient la tradition des cigognes qui apportent les nouveau-nés? De l’expression « Le jeu en vaut la chandelle », « Faire un malheur », « Filer à l’anglaise » ou du mot « hot-dog »? Quel est le parcourt des groupes Sparks, Kiss, Scorpions, Tragically Hips?

Tout cela et plus encore dans chacun des épisodes de cette série qui compte 31 épisodes.

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/%C3%A7a-vient-de-l%C3%A0/id990736228