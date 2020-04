Questionnaire d’un géographe sur les usages de Grindr

Dans le cadre de ses travaux de recherche en doctorat de géographie français, Clément Nicolle soumet un questionnaire sur les usages de Grindr.

Clément Nicolle, ancien étudiant de l’ENS de Lyon, a réalisé un mémoire de Master 2 intitulé Espaces et territoires homosexuels à l’heure numérique. Les usages des applications de rencontres gays en milieu urbain (Lyon). Aujourd’hui doctorant en géographie à l’Université Paris 1, il travaille sur les applications de rencontres gays et en particulier sur l’impact de la géolocalisation sur les rencontres.

C’est dans ce cadre qu’il propose un questionnaire anonyme d’une vingtaine de questions relatives à la fréquence et aux lieux dans lesquels sont utilisées Grindr et les applications au fonctionnement similaire comme Romeo, Scruff et Hornet.

Épidémie de Covid-19 obilge, il a même dû ajouter récemment deux questions en lien avec les mesures de confinement.

Pour répondre au questionnaire : https://questions.huma-num.fr/v4/s/7kk4ct