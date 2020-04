La promesse d’achat, ce que vous devriez savoir…

Une offre d’achat (ou une promesse d’achat) est un document contractuel qui confirme l’intention d’acheter la propriété et celle de vendre lorsqu’il est signé par le vendeur. Cette promesse engage les parties à conclure la transaction lorsque toutes les conditions ont été respectées.

Un acte de vente doit être signé afin de rendre officiel le transfert de propriété.

Avant de faire une offre d’achat

Vous devez connaître vos besoins et vos moyens financiers le plus précisément possible. Il est conseillé de faire un budget en tenant compte de vos habitudes de vie.

N'hésitez pas à donner à votre courtier les informations pertinentes concernant votre situation financière, il pourra, en toute confidentialité, vous aider à prendre une décision éclairée.

Vous avez pris la décision d’acheter? Faites une offre d’achat avec votre courtier

Au moment de faire une offre d’achat, votre courtier immobilier vous conseillera au cours de chacune des étapes du processus d'achat. Votre courtier a tous les outils technologiques pour créer et envoyer votre promesse d’achat qui contiendra les informations pertinentes à la transaction.

Votre courtier vous aidera aussi à bien comprendre tous les documents requis et à les transmettre à l’autre partie. Il sera également la meilleure ressource pour vous conseiller sur le prix à offrir pour la propriété que vous désirez acheter tout en respectant votre budget.

Une fois la promesse d’achat présentée, le vendeur a le choix de l’accepter, de la refuser ou de faire une contre-offre. Si votre offre est refusée, aucun contrat n’a été conclu. Vous pourrez présenter une nouvelle offre d’achat si vous le souhaitez.

Finalement, après l’acceptation de votre offre d’achat par le vendeur, vous devrez remplir les conditions indiquées à l’offre.

Vous vendez? Recevez l’offre d’achat avec son courtier

Votre courtier s’assurera que les informations sur la promesse d’achat sont exactes.

Vous pouvez accepter, refuser ou faire une contre-offre. En effet, si certains éléments souhaités ne figurent pas sur l’offre d'achat, vous pouvez les ajouter sur la contre-proposition. Avec votre courtier immobilier, vous établirez un délai de réponse pour votre contre-proposition et un moment pour effectuer la signature de l’acte de vente chez le notaire, ainsi que pour la prise de possession de la propriété si cela n’a pas déjà été prévu dans l’offre d’achat.

Si vous acceptez la promesse d’achat, celle-ci devient un contrat et vous devrez en respecter les conditions. Il est important de bien lire l’offre d’achat avant de la signer. Votre courtier a le devoir de vous épauler et de répondre à vos questions lors de ce processus.