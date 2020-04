Verrons-nous une lesbienne à la vice-présidence américaine?

Pragmatique et populaire, la sénatrice du Wisconsin Tammy Baldwin figure en bonne place dans les pronostics pour affronter Trump aux côtés de Joe Biden.

Comme le sénateur Bernie Sanders s’est retiré de la course à l’investiture démocrate, on sait qu’à moins d’une gaffe monumentale, Joe Biden devrait affronter Donald Trump en novembre pour une présidentielle aux enjeux historiques. Biden a déjà annoncé qu’il préférerait faire équipe avec une femme. Désormais, les paris sont ouverts quant à sa colistière.

Autant «Washington Post» et CNN ont publié les noms de leurs favorites pour le poste. On retrouve en bonne place dans ce classement, respectivement à la 5e et à la 6e place, apparaît Tammy Baldwin. La sénatrice du Wisconsin a l’avantage d’être une élue un de ces États réputés décisifs dans la bataille entre Républicains et Démocrates, et de représenter l’aile gauche modérée du parti alors que Biden est vu comme un centriste.

Baldwin, 58 ans, a aussi été la première personne ouvertement homosexuelle à se hisser au Sénat, lors de la «vague arc-en-ciel» des élections de 2012, qui ont donné un second mandat à Obama. Sa popularité n’a cessé de croître depuis lors.

Depuis sa première victoire dans des élections locales, en 1998, elle a toujours assumé avec sérénité son orientation sexuelle, sans que cela apparaisse comme un thème majeur dans ses campagnes. Elle est un soutien solide et une alliée pour les organisations LGBT nationales et régionales, notamment en tant que coprésidente du Congressional LGBT Equality Caucus, qui œuvre notamment dans la lutte contre les discriminations dans le monde du travail.

Le choix de Joe Biden sera probablement dévoilé cet été. La favorite des pour le poste de vice-présidente reste pour l’instant la sénatrice de Californie Kamala Harris, une de ses anciennes rivales aux primaires, très populaire auprès des électorats urbain et afro-américain.