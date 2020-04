Assouplissement pour l'accès au compte d'urgence pour les entreprises

Le gouvernement fédéral annonçait, le 27 mars dernier, des mesures supplémentaires pour soutenir les entreprises, dont nos hôtels et établissements d'hébergement, en créant le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).

Le premier ministre Trudeau a annoncé l'élargissement du programme d'aide CUEC. Le gouvernement a aussi annoncé la mise sur pied d'un nouveau programme de secours visant l'aide au loyer commercial.

Compte d'entreprise d'urgence du Canada (CUEC)

Les critères d'admissibilité au CUEC seront élargis. Les critères de qualification d'origine au CUEC, soit une masse salariale totale de 2019 entre 50 000$ et 1 million de dollars, diminuait le nombre de propriétaires de commerces ayant droit au programme. Cela signifiait que les propriétaires des plus petits établissements, dont la masse salariale était inférieur à 50 000$ dollars se voyait exclus de cette importante mesure de liquidité, tout comme les commerces ayant plus d'un million de masse salariale.

Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une exonération de 25% du prêt, jusqu’à concurrence de 10 000$. Les candidatures sont désormais ouvertes et accessibles via votre institution financière.

Aide d'urgence au Canada pour le loyer commercial

Le programme récemment annoncé soutiendra les petites entreprises avec un loyer pour avril, mai et juin 2020. Le programme fournira des prêts, y compris des prêts à remboursement conditionnel, à des propriétaires d’immeubles commerciaux. En retour, ceux-ci abaisseront ou annuleront le loyer d’avril (de manière rétroactive), de mai et de juin des petites entreprises qui sont leurs locataires.