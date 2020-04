Asaf Avidan – Earth Odyssey

Parce que nos artistes ont du talent, parce que «l’art naît de contraintes et vit de luttes» voici le clip original «en confinement» d'une nouvelle chanson d'Asaf Avidan, un chanteur israélien.

Que de frissons à travers ce nouveau morceau d’une des voix d’or d’Israël. Danseurs et danseuses des quatre coins du monde s’invitent pour prouver que l’art n’est pas mort et qu’il continue de fleurir dans nos salons et sur nos balcons.

“These are stressful times, and maybe it helps to remember that we are all a part of a mutual story. An experience of searching for meaning and control in this storm of a life. We all go through this one way or another. And in that… We are not alone. This is our Odyssey.”

De l’authenticité et de la solidarité qui se voient électrisées par les rythmes généreux et les envolées vocales d’Avidan pour un spectacle petit format et grandes émotions.

CRÉDITS

Réalisé et monté oar Adi Halfin

MUSIQUE

Écrite, composée et interpétée par Asaf Avidan

IMPROVISATION PAR LES DANSEURS