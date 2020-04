Des diffuseurs s’unissent pour l’émission Tous Ensemble

Plusieurs des principaux diffuseurs canadiens s'uniront pour diffuser une émission spéciale en soutien aux travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19 partout au pays.

Bell Média, Radio-Canada/CBC, Corus Entertainment, Groupe V Média et Rogers Sports & Media se sont associés pour présenter «Stronger Together, Tous Ensemble», qui sera diffusée sur les chaînes françaises et anglaises dimanche soir, à 19 h.

Intitulée Stronger Together/Tous ensemble, l’émission d’une heure sera diffusée dimanche soir prochain à 19 h sur l’ensemble des stations de ces réseaux. Céline Dion, Bryan Adams, Shania Twain, Michale Bubblé, Marie-Mai et plusieurs autres autres artistes y participeront.

L’émission mettra aussi en vedette des personnalités de tous les horizons qui viendront témoigner en faveur de ceux et celles qui, depuis maintenant plus d’un mois, travaillent sans relâche pour l’aide aux victimes de la COVID-19. Tessa Virtue, Penny Oleksiak, Howie Mandel, Chris Hadfield, David Suzuki font aussi partie des invités.

Des stations de radio seront aussi de la partie.

L’émission sera diffusée sans pause publicitaire. Celle-ci sera majoritairement présentée en anglais avec sous-titres en français.

Le but de cette mise en commun des ressources est aussi de soutenir la campagne de Banques alimentaires Canada qui a pour objectif d’amasser 150 millions de dollars à partager entre les différentes banques alimentaires du pays durant la pandémie.