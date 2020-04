FESTIVAL HAHAHA offrira le meilleur de l’humour québécois

Le Groupe Juste pour rire tiendra en mai son premier festival numérique d’humour francophone au monde, le FESTIVAL HAHAHA, du 21 au 24 mai 2020.

Avec ce premier type d’événement innovateur, et dans la foulée du report cet automne de son Festival Juste pour rire, le Groupe veut mettre à profit son expertise technologique pour vous offrir le meilleur de l’humour « made in » Québec.

« Avec plus de 20 spectacles répartis sur 4 jours, ce festival procurera à tous les confinés de la terre, un rendez-vous humoristique à ne pas manquer ce printemps! », précise Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone du Groupe Juste pour rire. « Nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir créer une nouvelle source de revenus pour les humoristes francophones et notre industrie en offrant une plateforme de diffusion unique à tous les humoristes, parmi eux, les artistes du Festival Juste pour rire et de Zoofest. C’est toute l’industrie de l’humour au Québec qui gagne avec cette nouvelle structure. »

Le Groupe Juste pour rire possède en effet plus de 15 chaines numériques, anglophones et francophones, et possède toute l’infrastructure et l’expertise nécessaire pour faire de cette nouvelle plateforme de diffusion de contenu québécois, un grand succès.

« Nos chaines numériques ont généré 4 milliards de vues combinées dans les 365 derniers jours et comptent 30 millions d’abonnés à travers le monde. Ces données très impressionnantes confirment que l’attrait pour l’humour en ligne est en progression et que les fans partout dans le monde sont plus que jamais prêts à se donner rendez-vous sur les plateformes numériques. Phénomène d’autant plus grandissant depuis le début de la situation planétaire actuelle », précise Patrick Rozon.

Le FESTIVAL HAHAHA sera accessible via le hahaha.com, grâce à la plateforme québécoise Lepointdevente.com, autant pour l’achat de billets que pour le visionnement. Également de concert avec la Lepointdevente.com, le Groupe Juste pour rire travaille au développement d’une infrastructure qui permettra au public d’interagir avec les humoristes en temps réel.

La programmation du FESTIVAL HAHAHA sera dévoilée au courant des prochaines semaines ainsi que la mise en vente de billets pour assister à cette première mondiale francophone.