Une nouvelle saison consacrée à l’environnement

L’Union des producteurs agricoles dévoilait la semaine dernière la nouvelle saison de sa série Web VosAgriculteurs.tv, entièrement consacrée à l’environnement. Cette neuvième édition met en valeur un aspect moins connu, et pourtant bien présent dans l’agriculture moderne : l’agroenvironnement. Gestion de l’eau, santé des sols, réduction des gaz à effet de serre, utilisation raisonnée des pesticides : les défis ne manquent pas!

À travers 8 capsules vidéo, on pourra découvrir ce que font concrètement les productrices et producteurs agricoles du Québec pour cultiver leur terre tout en protégeant l’environnement. Une occasion de partir à la rencontre virtuelle de femmes et d’hommes de passion, œuvrant dans 7 secteurs différents de production agricole, et de mieux comprendre les nombreux enjeux auxquels ils doivent faire face.

Les tournages de tous les épisodes ont eu lieu à l'été et à l’automne 2019, avant la pandémie.

Cette année, l’UPA aura une plate-forme additionnelle pour faire rayonner cette série : en plus de présenter les nouveaux épisodes sur les médias sociaux, elle diffusera ses capsules sur ICI Tou.tv. On pourra les y visionner gratuitement jusqu’au 14 mai.

https://www.upa.qc.ca/fr/vosagriculteurstv