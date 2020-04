Pour faire la vaisselle sans nuire à l’environnement

Les propositions écologiques sont toujours les bienvenues quand on parle de produits nettoyants.

La pandémie et le confinement qui touchent toute la planète à l’heure actuelle nous ramènent à l’essentiel et nous rappellent aussi l’importance de prendre soin de nous comme de la Terre. C’est le temps ou jamais de choisir des produits doux et sûrs comme la poudre pour lave-vaisselle Briochin Super Brillance, certifiée Ecocert et sans danger pour les réseaux d’aqueduc, les canalisations et les fosses septiques.

Cette poudre à base de bicabornate de soude est efficace pour dégraisser en profondeur et faire briller votre vaisselle.

Et comme il s’agit de poudre, et non de capsules (qui sont d’ailleurs souvent déconseillées par les experts), Briochin Super Brillance peut être dosée en fonction de la saleté de la vaisselle, de la charge du lave-vaisselle et de la dureté de l’eau. « Les consommateurs apprécient la poudre, car ils peuvent doser en fonction de la charge de leur machine », expliquait d’ailleurs Caroline Cantin, directrice générale adjointe de Harris-Briochin lors d’une entrevue récente. On utilise donc uniquement ce dont en a besoin, pas plus, pas moins. Et comme elle se dissout dès que l’eau atteint 40 °C,

Briochin Super Brillance permet d’optimiser l’utilisation de l’eau chaude... et du chauffe-eau.

Prix de vente suggéré : 12 $ (sachet à bouchon refermable de 500 ml)