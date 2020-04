Visitez virtuellement le Tate Modern et découvrez l’expo Andy Warhol

Comme de nombreuses grandes métropoles mondiales, interdiction de se promener dans les rues de Londres. Tout comme le Musée des Beaux Arts de Montréal et le McCord, Le Tate Modern est donc fermé, mais pas virtuellement. Sur le web, on nous offre de découvrir l’exposition Andy Warhol qui aurait dû se tenir actuellement.

Le musée Tate Modern de Londres a inauguré son exposition Andy Warhol le 12 mars dernier. Cinq jours plus tard, le musée a fermé ses portes indéfiniment. Bien que vous ne puissiez pas aller voir des pièces comme Skull, Elvis I et Elvis II ou encore Marilyn Diptych en personne, le Tate offre en ligne une visite virtuelle de l’exposition.

Cette rétrospective majeure est la première exposition d’Andy Warhol au Tate Modern depuis près de 20 ans. En plus de ses images pop emblématiques de Coca-Cola et Campbell’s Soup, cette exposition comprend vingt-cinq œuvres de sa série Ladies and Gentlemen – portraits de drag queens et de femmes trans noires et latines – présentées pour la première fois en 30 ans. Populaire radicalement et radicalement populaire, Andy Warhol était un artiste qui a réinventé ce que l’art pouvait être à une époque d’immenses changements sociaux, politiques et technologiques.

Animée par les conservateurs du Tate, Gregor Muir et Fiontán Moran, la vidéo discute de la vie, du travail et des opinions personnelles de Warhol tout en montrant plus de 100 œuvres qui composent la grande rétrospective. C’est un Andy Warhol que vous ne connaissez peut-être pas, avec des œuvres que vous n’avez peut-être pas vues auparavant. Quoi de mieux pour passer le temps du confinement ?