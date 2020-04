Si mon amoureux n’habite pas la même adresse que moi, peut-il me visiter?

Dans le lot des questions que nous recevons des lecteurs en ces temps de Covid-19, une question revient souvent : Si mon amoureux n’habite pas la même adresse que moi et qu’il vient chez moi, est-ce qu’un voisin pourrait nous dénoncer ?

Un voisin peut toujours décider de faire une dénonciation… à tort ou à raison. D’ailleurs, certains en abusent. Les services policiers reçoivent un volume très élevé de plaintes non fondées ces derniers temps. Mais là n’est pas le fond de la question…

La directive de la santé publique interdit les rassemblements de plus de deux personnes, ce qui inclus théoriquement les couples — qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent —qui n’habitent pas à la même adresse.

Donc, à moins que la visite de votre amoureux soit le début d’un confinement avec vous, la réponse théorique à votre question est «oui, vous contrevenez à la directive». Toutefois, cette directive sera probablement appliquée de manière différente dépendamment d'où vous résidez... s’il s’agit ou non d’un spot chaud. Une question semblable avait d’ailleurs été à Horacia Arruda lors d’un des récents points de presse quotidien du premier ministre Legault. Voici la transcription exacte de l’échange :

QUESTION : Juste une précision sur, justement, les rassemblements. Il y a des couples qui ne vivent pas ensemble, mais qui se sont rencontrés — un est allé dans la résidence de l'autre —, qui ont reçu des amendes dans les dernières heures, dans les derniers jours. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'un couple, deux personnes qui ne vivent pas ensemble peuvent se voir? M. Arruda (Horacio) : C'est une bonne question... Il faudrait regarder le genre de situation, qu'est-ce que font chacun des couples. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, on entre dans... Puis là, la question de la contravention, il faudrait que je le voie quel est le contexte. Mais le principe, c'est qu'on dit... Puis, tu sais, j'aurais le goût de dire : «restez donc dans la même maison puis vous allez être un couple comme tel, ça serait facile». Mais il y a toutes sortes de contextes qui peuvent faire que les gens ne sont pas là. C'est sûr que si vous avez deux personnes qui sont enfermées à la maison, qui ne sont pas sorties du tout, du tout, du tout, puis qu'ils font rien d’autre que se déplacer pour aller rejoindre l'autre, le risque n'est pas là. Comprenez-vous? Mais là la question, est que chaque cas d'espèce devient un cas d'espèce, puis je ne veux pas commenter sur cette histoire-là, là, comme telle. Il y a un certain jugement qui est porté, là, par rapport à ça. C'est sûr que, si un couple... tu sais, quelqu'un est dans une zone chaude, O.K., mettons, là, en plein quartier chaud de Montréal, et l'autre est à Sainte-Thérèse, dans une zone pas chaude — je dis ça parce que c'est dans mon coin — bien, je veux dire, là, le principe est que tu ne vas pas chez l'autre, parce que tu es dans une région chaude... et les risques sont grands. Comprenez-vous? Là où ça devient très, très difficile, c’est quand ça dépend du travail. Est-ce que c'est un travailleur essentiel qui est allé à l'extérieur….? Il y a plein de considérations. Je n'ai pas vu la liste de ces contraventions-là. J'ai vu que ça a été rapporté dans les médias, il faudrait que je le voie comme tel. Mais vous comprenez le principe? Dans le fond... parce que ce n'est pas tant la contravention qui est intéressante, là, ce n'est pas ça du tout, c'est qu'on comprenne qu'on ne s'expose pas l'un à l'autre. M. Legault : ...S'en tenir à un conjoint ou une conjointe seulement. M. Arruda (Horacio) : Ah! O.K. Oui, oui. Disons que la monogamie est préférable ces temps-ci.

On comprendra que l’idée générale derrière cette directive est de limiter les contacts avec l’extérieur et d’éviter la propagation involontaire du virus par des personnes les plus à risque d’être asymptomatiques et qui ignoreraient être porteuses du virus.

Si cela vous est possible, il est donc recommandé de rester avec votre amoureux-se pour la durée du confinement.