Le OFFTA se déconfine et se réinventera, du 22 au… 32 mai

Pôle de création qui provoque des rencontres, LA SERRE – arts vivants vient de dévoiler le format déconfiné de la 14e édition du OFFTA, festival d’arts vivants, qui se tiendra du 22 au 32 mai 2020. Oui, vous avez bien lu.

«Après discussion avec les artistes, il nous est apparu primordial d’envisager cette édition du OFFTA comme une plateforme d’expérimentation et d’observation» explique directeur artistique et général, Vincent de Repentigny au nom de l’équipe du festival. «Avec humilité, nous essaierons donc de concevoir un espace-temps ouvert pour s’interroger ensemble, artistes et publics, sur ce qui caractérise le vivant de l’art.»

Chaque performance présentée, quelle que soit sa forme, naîtra donc du désir de chaque artiste de revisiter sa pratique à la lumière du présent. En ligne, à distance, par boîtes aux lettres interposées, chaque geste aura comme objectif de réinventer des liens, embrasser l’inconnu et déjouer la distance.



Voici la liste des artistes qui participeront à cette édition inédite :

Pénélope et Chloë + Simon Thomas

Elle Barbara

Dominique Leclerc + Patrice

Charbonneau-Brunelle

Lara Oundjian

Hugo Nadeau

Davis Plett + Gislina Patterson

Jordan Brown

Andrea Spaziani + Matt Smith

Nadia Myre + Johanna

Nutter

Simiuni Nauya + Aurélie Pedron + Robin Pineda Gould

Nate Yaffe

Camille Lacelle-Wilsey + Nien Tzu Weng

Mélanie Binette

Mani Soleymanlou + La Jeune Troupe du Quat’sous

PME-ART



Au cours des prochaines semaines, les projets des artistes seront dévoilés graduellement. S'ajouteront également à la programmation des activités d’échanges en visioconférence qui seront organisées pour les artistes et les professionnel·le·s, ainsi que la mise en ligne de baladodiffusions de la OFF.Radio qui permettront de tisser le fil rouge du festival dans le contexte actuel.

La grille horaire complète sera disponible à partir du 18 mai.

Passes et accès

D’ici là, les festivalier·ère·s sont invité·e·s à se procurer une passe qui permettra, durant le festival, de recevoir quotidiennement les accès aux différentes performances et plateformes.

Trois passes sont offerts, donnant toutes un accès à l'ensemble de la programmation, sont proposées à 0$, à 25$ et à 50$. Parce que nos communautés sont actuellement financièrement précarisées, le festival a pris la décision de rendre plus accessible cette édition en offrant une passe à 0$. Les dons de 25$ ou 50$ pour les passes solidaires sont fortement suggérés pour les personnes qui en ont les moyens. Ces dons sont vitaux pour permettre au OFFTA de poursuivre sa mission.

Un festival virtuellement déconfiné

On l’imagine aisément, concevoir un festival d’arts vivants, dans le contexte actuel, n’a rien d’une évidence et l’équipe se pose constamment la question de comment activer, en ces temps confinés, la nécessaire fragilité de ce qui nous relie lorsque nous assistons à une performance? Mais aussi, quels imaginaires convoquer, accueillir, rassembler pour tenter d’interroger le passé et ce que nous désirons pour la suite?

«En imaginant cette 14e édition du festival, nous avions le désir d’offrir plus de temps pour se mettre à l’écoute d’autres temporalités, d’insuffler un autre rythme à ce qui nous apparaît comme inéluctable, explique Vincent de Repentigny, Directeur artistique et général. «Nous avions donc tenté de bricoler du temps qui n’existe pas, de redessiner les calendriers, de fabriquer des interstices à occuper pleinement, d’orchestrer des décélérations généralisées et de s’abandonner à ce qu’on ne contrôle pas. Mais de façon inattendue, au cours des derniers mois, l’actualité a dépassé nos aspirations. Nos questionnements se sont matérialisés brutalement dans nos quotidiens et le contexte nous a forcé à nous arrêter pour écouter.»

Alors que nous ne savons pas encore ce que nous conserverons du monde, ni ce que le futur nous réserve, l’équipe du festival prend le pari d’inventer un festival déconfiné.

«Nous avons invité des artistes à vous proposer des œuvres inédites pour que leurs voix nécessaires se rendent à vous. Que ce soit dans vos écouteurs, dans vos boîtes aux lettres ou en ligne, nous nous engageons à travers différents canaux à préserver le vivant, ce lien fragile et sensible qui nous unit, malgré la distance qui nous sépare. Nous nous retrouverons de l’autre côté de cette pause forcée pour activer la suite. Mais en attendant, ensemble, inventons des 32 mai.», conclu le directeur artistique et général, Vincent de Repentigny.

Pour la programmation complète, visitez régulièrement le site web du OFFTA