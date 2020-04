Le Musée McCord à la maison

Comme tous les autres Musées au Québec, le Musée McCord a dû fermer temporairement ses portes en mars dernier à cause de la crise de la Covid-19, Toutefois le Musée n’est pas pour autant en pause complète, et vous propose des contenus vituels de qualité, divertissants et accessibles directement depuis vos appareils électroniques.

Il est possible de découvrir sur le site du musée des captations de conférences et tables rondes, des vidéos, des informations pertinentes sur les collections, des baladodiffusions, des jeux et bien d’autres contenus à consommer virtuellement, sans modération!

Naviguez à travers les thématiques du site — Montréal, mode, photographie, cultures autochtones et famille — pour découvrir différents types de contenu qui raviront tous les amateurs de culture. Il vous suffit de cliquer sur les blocs qui vous intéressent pour accéder au contenu.

Notez également que les pages des expositions en cours, Jean-Claude Poitras – Mode et inspirations, Griffintown – Montréal en mutation et Porter son identité. La collection Premiers Peuples sont aussi bonifiées régulièrement avec des contenus complémentaires.

SITE WEB DU MUSÉE