MAIPOILS 2020

En pleine crise de la COVID-19, les gens ne se rassemblent plus, sinon sur les réseaux sociaux. Maipoils se donne le défi de rendre ceux-ci plus chaleureux avec sa 4e édition. Nous sommes peut-être confiné.e.s, mais nos corps n’ont pas besoin de l’être.

Maipoils est un défi participatif et inclusif invitant tous.tes et chacun.e à éviter la dépilation durant le mois de mai - rien de plus facile en ces temps solitaires. Le but est de laisser libre cours à notre pilosité pour mettre en lumière notre rapport au corps et à la liberté en dehors des diktats de beauté. En valorisant le dernier tabou du corps humain, le poil, Maipoils s’engage à représenter une diversité souvent écartée des médias.

À tous les jours de mai, des témoignages de personnes confinées parlant de leur rapport à leur corps seront publiés sur nos réseaux sociaux sous formes de vidéos, photos ou dessins. Un lancement live sera diffusé le 1er mai à 19h. Le mois sera clôturé par le traditionnel Cabaret Maipoils le 31 mai à 20h avec les artistes Safia Nolin, Strange Froots, Catherine Dorion, Rim Mohsen, Mx Macbeth, Jeantalon, Chanel Cheiban, Narcisse, Katia Lévesque et Sarah Leblanc-Gosselin. D’autres surprises seront partagées tout au long du mois pour se faire du bien.

Maipoils est un mouvement initié par Paméla Dumont, comédienne basée à Montréal. Se joignent à elle, Zoé Tremblay, Myriam Daigneault-Roy, Asmina Thirunavukarasu, Camille Paré-Poirier, Sarah Leblanc-Gosselin, Ariane Labrèche, Janie Lafrenière, Marie-Maxime Carle, Naïla Rabel, Anaïs Venegas-Grün, Mélanie Chouinard et Anne-Audrey Deltell. Ce mouvement est le premier de la sorte dans l’hémisphère Nord, maintenant succédé du Januhairy en Grande-Bretagne et ayant depuis le tout début son équivalent en Australie ; le Get Hairy February.

https://www.maipoils.com/2020