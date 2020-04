Lil Nas X explorera son identité dans l’album qu’il prépare

Dans une interview au quotidien britannique The Guardian, le chanteur américain qui assume pleinement son homosexualité prévoit d’en parler ouvertement dans les chansons de son prochain album.

L’an passé, la communauté LGBT+ a gagné un nouveau modèle en la personne de Lil Nas X. Le jeune rappeur de 21 ans a connu la renommée grâce à la chanson «Old Town Road» qui est la chanson a rester le plus longtemps en 1ere position du Billboard. Il a fait son coming out alors que débutait le weekend de la fierté à New Yordk qui célébrait les 50 ans de Stonewall, réjouissant plein de fans.

Dans l’interview pour The Guardian, le chanteur a dévoilé qu’il parlera plus explicitement de son identité queer, dans les chansons de son prochains albums, soulignant que son militantisme se fera à travers son art.

« Je veux à 100 % représenter la communauté LGBT », a-t-il déclaré au quotidien britannique, à travers notamment des looks assez osés, qui bousculent la mode masculine et montrant qu’il n’y a pas de mal à s’assumer à travers ses vêtements.

Lil Nas X précise toutefois qu’il n’a pas l’intention d’inciter les jeunes à revendiquer leur orientation amoureuse s’ils ne se sentent pas prêts. « Je ne veux pas les encourager à faire quelque chose qu’ils ne veulent pas faire à 100%, parce que c’est super difficile. C’était plus facile pour moi, car je ne dépends de personne. Il n’y a personne qui va mettre à la rue, personne pour me maltraiter ».

Le rappeur est resté assez discret quant à sa vie privée, signalant simplement qu’il était « d’une certaine manière » dans une relation l’an dernier.

Avec un peu de chance, son album devrait sortir d’ici fin 2020.



Sources : Tetu et The Guardian