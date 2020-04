Girls & Boys une comédie romantique inspirée d'Antoni Porowski de Queer Eye

The Hollywood Reporter nous apprend que Netflix travaille actuellement sur une nouvelle comédie romantique inspirée de la vie sentimentale du Montréalais Antoni Porowski, un homme « sexuellement fluide ».

Porowski développe l'histoire avec le créateur de Black-ish, Kenya Barris. Ce dernier écrira le scénario avec Andrew Rhymer et Jeff Chan. Le trio nous a précédemment donné la comédie romantique Plus One, disponible sur la plateforme Hulu.

Le public a pu découvrir Antoni Porowski dans la série Queer Eye sur Netflix. Il est le spécialiste culinaire de l'émission.