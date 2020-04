Modus Vivendi : Meander Line 2

Modus Vivendi offre aux hommes des collections de sous-vêtements se rapprochant le plus de leur façon de vivre, en y ajoutant un petit plus punchy et original. La collection «Meander Line», si bien porté par nos deux modèles Andrei Markeev et Rodrigo Lara, est maintenant en solde sur leur site. Ils se dévoilent sous l'oeil du talentueux du photographe Benjamin Veronis.

Visitez le site de Modus Vivendi

Visitez la page Instagram du photographe Benjamin Veronis



Visitez la page Instagram de Andrei Markeev

Visitez la page Instagram de Rodrigo Lara