L’itinérance en temps de crise

On voit de plus en plus des gens sans domicile fixe (SDF) dans les rues de Montréal depuis le début de la quarantaine. Malgré la crise, les organismes font tout pour leur venir en aide et assurer leur sécurité.

Les organismes éprouvent de la difficulté à venir en aide aux gens de la rue. Le moral, les précautions et le manque de matériel sont les facteurs qui affectent leurs services. Depuis le début de la crise, les organismes ne peuvent plus recevoir de nouveaux pensionnaires pour leur offrir des services de base. Tout cela est nécessaire pour éviter un risque d’éclosion de la Covid-19 au sein de leur bâtiment.

«Nos services de vestiaire, de douches et d’ateliers sont arrêtés pour un temps indéterminé», explique la directrice générale de l’Accueil Bonneau, Fiona Crossling.

«Tous nos services sont interrompus et il est impossible d’accueillir des nouvelles personnes», s’exclame le président et le directeur général de la Maison du Père, François Boissy.

Les services d’aide aux itinérants sont considérés comme un besoin essentiel. Il a été difficile, au départ, pour les bénévoles et les employés de s’adapter et de travailler dans cette nouvelle ambiance.

«Avant le début de la crise, on avait 185 bénévoles. Dans les premiers temps, il a été très dure de maintenir le travail avec 25 personnes. Après un appel à l’aide, nous sommes rendus à environ une quarantaine de personnes pour nous prêter main forte», explique M. Boissy.

Piste de solutions

Comme on voit de plus en plus des SDF dans les rues de Montréal, ce sont les personnes les plus vulnérable d’attraper la maladie et de la transmettre à autrui.

Pour essayer le plus possible d’éviter les nouveaux cas, la Ville de Montréal a envoyé des unités de débordements pour venir en aide aux itinérants. Ces équipes, en provenance de l’hôpital Royal Victoria, s’assurent de faire un suivi avec les sans-abris pour les guider dans des centres de dépistages. Ces lieux sont des refuges de fortune pour attendre des résultats ou s’ils ont des symptômes de la Covid-19.

Quant aux centres qui les accueillent, des précautions ont été mises en place. Comme la distance de sécurité, des vitres en plexiglass installées à l’accueil, le port du masque est obligatoire pour interagir avec les autres et les actions du personnel sont réduites.

«Nous avons revu l’ensemble de notre façon de travailler pour s’adapter aux mesures et aux recommandations émises par le gouvernement», a déclaré la directrice générale de l’auberge du cœur Le Tournant, Sylvie Barbeau.

Pour ceux qui sont dans les rues de Montréal, la Ville a installé des toilettes et des lavabos publics un peu partout sur l’ensemble du territoire.

«Au début de la crise, les toilettes des lieux publics n’ont plus été accessibles pour tous. Avoir fait la demande pour eux a été bénéfique, car on nous répète souvent de nous laver les mains, mais comment faire quand on n’a plus accès à des toilettes», a déclaré Mme. Crossling.

Bonne humeur

Malgré des craintes et des inquiétudes, le moral du personnel des organismes est maintenu. Avec des nouvelles mesures, tout le monde met du sien pour maintenir un bon équilibre de travail et offrir des services adéquats aux personnes dans le besoin.

«Nous continuons d’offrir des repas, sous forme de lunch, à l’extérieur de nos locaux pour nourrir les autres», s’est exprimé Fiona Crossling.

Si la tendance se maintient dans les prochaines semaines, les centres d’aides vont revoir leur protocole pour réouvrir leurs services et accueillir des nouveaux pensionnaires.

«On va réaménager l’espace des jeunes pour poursuivre la quarantaine et ouvrir nos portes à des nouvelles personnes dans le besoin», explique Mme. Barbeau. «Malgré tout, on va essayer de reprendre nos habitudes avec la maladie à nos côtés», ajoute- t-elle.

Ouverture

La crise de la Covid-19 est un moment difficile pour tous. Pour les itinérants, ce sont des moments plus durs avec des services et des suivis auxquels ils n’ont plus accès.

Grâce à la demande du premier ministre Legault , les organismes alimentaires et le soutient du personnel médical, ont aidés à maintenir les centres d’aide opérationnels.

«Cela a pris du temps, mais un travail colossal a été réalisé pour qu’on s’ajuste au jour le jour», déclare François Boissy.

La quarantaine a aussi fait sonner une alarme pour qu’on s’intéresse plus à la situation des gens de la rue.

«On les voit plus clairement maintenant que ce sont les seuls qui circulent dans les rues de Montréal. Mais voyons cela comme une opportunité. Ce n’est pas logique qu’il n’y ait pas plus d’accès à des programmes d’aide au logement et de soutient pour eux. Car, il est prouvé qu’un suivi et une aide psycho-social donne des résultats pour la réinsertion sociale des sans-abri», conclut Mme. Crossling.