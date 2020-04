Composer avec la nouvelle réalité

Les dernières semaines ont été difficiles et éprouvantes, et j’en suis consciente. La nouvelle réalité liée à la pandémie de la COVID-19 est une source importante de stress et d’anxiété pour plusieurs d’entre vous. En effet, la situation évolue rapidement et peut générer son lot d’incertitudes à l’égard de l’accès aux services, de la perte d’emploi ou de revenus ainsi que de la peur du virus lui-même.

Sachez que devant cette crise sanitaire sans précédent, le gouvernement du Québec est là pour vous épauler. Nous avons ainsi intensifié nos efforts pour vous offrir du soutien de diverses façons.

Plusieurs mesures ont été rapidement mises en place, entre autres de l’aide financière pour les entreprises locales et les travailleurs, une ligne téléphonique de conseils juridiques gratuits ainsi qu’un programme d’aide financière aux festivals et événements touristiques, une industrie importante pour les communautés LGBTQ.

De plus, nous travaillons de concert avec les organismes communautaires du milieu afin qu’ils puissent continuer d’offrir un soutien psychologique à ceux qui en ont le plus besoin.

Je tiens à saluer les communautés LGBTQ à travers le Québec pour leur courage face à la pandémie actuelle. Bien que votre quotidien soit mis sur pause, soyez assurés que nos actions pour lutter contre l’homophobie et la transphobie se poursuivent.

Je suis convaincue que nous ressortirons de cette crise plus résilients en tant qu’individus, et plus forts en tant que société.

À toutes et à tous, je dis merci pour votre solidarité.

Sonia LeBel, Ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie.

Pour en apprendre davantage sur les mesures d’aide et pour les derniers détails concernant la pandémie de la COVID-19 au Québec : www.quebec.ca/coronavirus