Un couple gai combat les préjugés et le coronavirus en Pologne en distribuant des masques arc-en-ciel

Le couple marié a distribué 300 masques faciaux arc-en-ciel en guise de geste pour aider les gens à se protéger contre la coronavirus (COVID -19) et de sensibiliser la communauté LGBT en Pologne.

«Nous avons donc pensé que comme nous avons affaire à un véritable fléau (le nouveau coronavirus), nous pourrions aider à protéger les gens et à faire quelque chose de bien», a déclaré Kwiecinski, 37 ans. La Pologne a signalé plus de 10 750 cas de coronavirus et plus de 463 décès, et le port du masque facial est dorénavant obligatoire dans les espaces publics, mais une pénurie fait en sorte qu'un marché noir de masque s'est développé dans certaines villes.

Kwiecinski et Mycek, 35 ans, qui se sont mariés au Portugal, ont déclaré que les réactions à leurs masques avaient été extrêmement positives, malgré que l'attitude générale envers les personnes LGBT en Pologne soit devenue plus hostile ces dernières années.

En Pologne, qui ne reconnaît aucune forme d'union de même sexe, les défilés pour célébrer la vie LGBT sont devenus des moments d’éclosion de violence homophobe l'année dernière lors de la préparation des élections qui doivent se tenir le 10 mai.

La vidéo où on voit Kwiecinski et Mycek distribuer des masques de protection a été visionnée sur Facebook plus de 2,5 millions de fois.