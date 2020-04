A Secret Love l'amour de deux femmes sur 60 ans

Le documentaire A Secret Love disponible sur Netflix retrace l'histoire d'amour passionnée et secrète entre deux femmes durant plus de 60 ans. Les deux amantes ont fait leur coming out passée 80 ans.

Sortir du placard n’est pas toujours simple, encore aujourd’hui. Cela l'était encore moins il y a 70 ans. Le documentaire Netflix A Secret Love revient sur l'histoire d'amour entre deux femmes, qu’elles ont vécue dans l'ombre pendant plus de 60 ans.

A Secret Love suit l'histoire de Terry Donahue et de sa partenaire Pat Henschel. Les deux femmes se rencontrent en 1947 et tombent follement amoureuses l'une de l'autre. Terry est joueuse de baseball professionnelle, Pat sort à peine du College.

Et faire son coming out à cette époque n'est pas seulement difficile, c'est impensable. Alors pendant plus de 60 ans, les deux femmes vivent leur amour secrètement.

Pendant 60 ans, elles ont cachent leurs sentiments aux yeux d'un monde. Leurs familles, leurs amis, leurs collègues, personne ne les imagine amantes. Elles se font passer pour des amies très proches, des colocataires, ou encore des cousines.

Ce documentaire, produit par Ryan Murphy (dont la nouvelle série Hollywood sera offerte sur Netflis aussi, dès le 1er mai) et Jason Blum, a été réalisé par Christopher Bolan, le grand-neveu de Terry Donahue.

En 2009, alors qu'elle avait 80 ans passés, Terry a révélé à ses proches qu'elle était homosexuelle et qu'elle vivait une histoire d'amour secrète depuis plus de 60 ans. Christopher Bolan a immédiatement décidé de faire de leur histoire un exemple et de tourner un documentaire sur leur amour incroyable.

Bolan les a filmées sur une période de 5 ans, entre 2013 et 2018. Le film permet d'évoquer la difficulté de faire son coming out, la quetsion du tabou de l'homosexualité chez bien des personnes âgées, mais aussi de mettre en lumière une loi du silence qui contraint de nombreux amant-e-s, encore aujourd'hui, à rester dans l'ombre.