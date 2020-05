Horoscope de mai 2020

Taureau

C’est lorsqu’on arrive au Taureau qu’on sent le mieux l’arrivée du printemps. La végétation revient, verdoyante et fleurie, et le soleil est vraiment plus chaud sur notre corps, qu’on commence à dénuder. On pourra enfin sortir un peu de chez-soi pour se changer les idées et au moins voir du monde. Et espérons que ce soleil printanier et antiseptique brûlera tout ce qui est virus, microbes et bactéries sur la Terre pour nous redonner nos vies. Le natif du Taureau aura un peu de stress ce printemps, surtout au niveau du travail et des responsabilités. Il vivra une situation où on lui en demandera beaucoup. Parce qu’il aura un nouveau contrat plein de défis. Ou les circonstances l’amèneront à s’occuper davantage de personnes vulnérables dont il a la garde. Et qu’il aime inconditionnellement. Enfin, l’ambiance devrait s’alléger à partir de juillet. Il sera assez en forme, surtout s’il fait de l’exercice. En particulier à l’extérieur. Comme la marche et le vélo il devrait aussi moins s’en faire avec des détails, il sera plus tolérant. Il verra où est l’essentiel. Ce qui l’amènera d’ailleurs à explorer de nouveaux mondes. Des univers parallèles où il croisera quelques extraterrestres plutôt séduisants. Et avec qui il tentera des expériences qui l’auront toujours attiré. Et fait peur en même temps. Et qu’il avait de la difficulté à admettre. Enfin, il pourrait bien essayer la queue du toutou dans l’anus et le fouet sur les foufounes, il saura enfin à quoi s’en tenir. Il pourrait aussi se décider à faire un voyage vers un endroit qui l’aura toujours attiré. Dès que les vols reprendront, bien sûr. Il sera sensible à la spiritualité, la philosophie. Et il devrait se rapprocher de sages qui sont plus près de la lumière du ciel que du matériel de la terre. Il comprendra la vie autrement ensuite. Au point de se donner de nouveaux objectifs. Et d’adhérer à de nouvelles valeurs. Sa vie affective sera assez heureuse, il se rapprochera de ceux qu’il aime. Et il fera aussi bien des rencontres. Le plus important est qu’il vivra ses échanges d’une manière assez harmonieuse. Sans trop de possessivité. Alors bonne fête travaillant Taureau ! Et à tout le monde, je souhaite un beau printemps ! En espérant que cette pandémie prenne fin pour nous faire revenir au paradis perdu de notre vie de tous les jours. Où on avait bière au bar avec de la bonne musique, contacts amicaux ou plus intimes sans problèmes et liberté décomplexée sans contraintes. Et je n’oublie pas, joyeuse fête de la Reine! Et de toutes les reines!

GÉMEAUX

Vous devriez bientôt régler une histoire difficile pour enfin faire autre chose. L’ambiance sera moins lourde. D’ailleurs, Vénus sera dans votre signe jusqu’au mois d’août, ça devrait donner des couleurs à votre vie affective. Et un peu plus d’action. Rencontres et rapprochements possibles. Vous devriez aussi découvrir les réels sentiments d’un homme envers vous. Délicat comme situation. Mais assez excitant aussi.

CANCER

Vous aurez bien des nouvelles de vos amis, vous serez en contact serré. Vous pourriez d’ailleurs travailler sur un projet intéressant avec l’un d’entre eux bientôt. Ce sera assez prometteur pour votre avenir. Vous allez grandir dans votre vie affective, vos sentiments vont évoluer. Avec les autres, mais surtout peut-être envers vous-même. Vous apprendrez à mieux vous apprécier. Vous aimer même.

LION

Vous devriez apprendre une nouvelle importante du côté du travail. Vous pourriez obtenir un contrat fabuleux si vous êtes à votre compte. Ou on vous confiera un nouveau défi si vous êtes employé. Vous devriez aussi évoluer et vous amender devant vos responsabilités. Surtout si vous êtes un aidant naturel. Et que vous vous occupez d’une personne vulnérable. Et bien aimée. Tout ceci en respectant vos limites, bien sûr.

VIERGE

Vous comprendrez mieux quelques vérités, ce qui vous motivera à vivre votre vie pour vous faire plaisir. Et réaliser davantage votre rêve. Vous devriez d’ailleurs vous décider à tenter certaines expériences qui vous attirent depuis toujours, avant qu’il ne soit trop tard. Vous écouterez moins l’avis des autres d’ailleurs, vous voudrez vous faire votre propre idée sur certains sujets attirants. Vous réaliserez un projet de voyage bientôt.

BALANCE

Vous comprendrez mieux des changements dans lesquels vous êtes impliqué. Vous verrez où ça devrait vous mener. Vous constaterez aussi que vous n’êtes plus tout à fait le même. Comme du côté des attirances physiques et/ou émotionnelles. Même vos scénarios amoureux vont évoluer, vous ne vivrez plus les mêmes aventures. Soyez vigilant du côté de l’argent et des finances. Il faudra parfois sauter vite sur des occasions.

SCORPION

Vous serez sensible à tout ce que vous vivez avec les autres. Surtout ceux qui sont près de vous. Vous échangerez pas mal d’ailleurs. Vous parlerez plus qu’à l’habitude, mais vous écouterez plus attentivement aussi. Persuadé, et c’est tout à votre honneur, que l’opinion de vos proches est importante. Vous devriez avoir pas mal d’invitations. Et peut-être une proposition sérieuse au travail. Ou en affaires.

SAGITTAIRE

Vous penserez à mieux vous organiser dans la vie. À vous alléger aussi. En jetant tout le matériel qui vous encombre par exemple, après un bon ménage à la maison. Ou en mangeant plus santé. Et végé, sans viandes lourdes. Et pourquoi pas un petit break d’alcool? Enfin, vous simplifierez votre vie. Au travail aussi, où vous cesserez de vous imposer des tâches que vous n’aimez plus. Vous rajeunirez en amour, avec les chaleurs.

CAPRICORNE

Vous cesserez de vous en faire avec vos obligations. Vous prendrez quelques distances avec vos responsabilités les moins urgentes. Et vous vous donnerez du temps pour relaxer un peu, et vous donner du plaisir. D’autant plus que vous attirerez les belles rencontres, ne dégénérant pas trop vite vers de l’absurde. Ou du vaudeville. Vous remarquerez que ça va mieux en argent, ça va durer encore un temps. Mais restez sobre dans vos dépenses.

VERSEAU

Vous verrez votre logis autrement, à force d’y passer du temps. Et vous devriez amener quelques améliorations pour rendre les lieux plus agréables à vivre. Vous pourriez décider de déménager aussi, d’aller vivre ailleurs. Seul, ou avec un autre coloc. Ou partenaire. Vous verrez aussi votre passé autrement. Pour qu’il ait une emprise moins sévère sur vous. Et vous libérer. Vous vous affirmerez plus devant certains de vos dieux. Et divas.

POISSON

Vous prendrez souvent des nouvelles de vos proches, vous serez toujours en contact avec eux. Vous pourrez peut-être prendre la route d’ailleurs, pour aller les visiter. Et rester là quelques jours. Ce sera vraiment bien. Vous vous souviendrez d’un paradis perdu, où on pouvait prendre une bière avec des amis, dans une ambiance joyeuse. Vous saurez apprécier quand ça va revenir. Vous recevrez une grande nouvelle, très inattendue.

BÉLIER

Vous verrez mieux la valeur des petits bonheurs de votre vie, alors que tout le monde en est privé, en ces temps éprouvants. Vous saurez donc apprécier lorsque ça reviendra. Du simple petit câlin à la grande corrida sexuelle. Mais aussi, vous devriez avoir de bonnes nouvelles bientôt, pour ce qui est du travail. Ainsi que de vos revenus. Vous pourriez aussi faire un bon investissement, après y avoir bien pensé. Comme l’achat d’une maison.velle, très inattendue.

