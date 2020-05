Les marches et célébrations de la fierté en Israël repoussées à cause du COVID-19

Les événements de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et Beer Sheva n’auront pas lieu en juin afin de limiter la propagation du coronavirus

Afin de limiter la propagation du coronavirus, les parades de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et Beer Sheva n’auront pas lieu en juin comme initialement prévu, ont annoncé les organisateurs.

L’année dernière, environ 250 000 personnes avaient participé à la marche des fiertés à Tel Aviv. De nombreux événements virtuels auront lieu cette année, ont déclaré les organisateurs, qui nourrissent l’espoir que les parades puissent avoir lieu plus tard cet été. L’événement de Tel Aviv, prévu le 12 juin, a été décalé en août.

« La lutte pour l’égalité LGBT ne doit pas cesser, a déclaré Etai Pinkas-Arad, responsable des questions LGBT au conseil municipal de Tel Aviv. Mais dans le même temps, notre priorité est de protéger la santé des citoyens ».

Alon Shahar, directeur exécutif de la Maison Ouverte de Jérusalem, la principale organisation LGBT de la capitale, a déclaré qu’il était important de ne pas oublier que l’épidémie de coronavirus affectait de manière disproportionnée les membres marginalisés de la société.

« Même dans l’état d’urgence actuel du pays en général et à Jérusalem en particulier, notre engagement va avant tout aux personnes les plus fragiles. Malheureusement, le coronavirus renforce les inégalités, a déclaré Shahar. Les personnes qui font face à des discriminations, à des épreuves pour leur sécurité personnelle, leur santé, le logement, au chômage, et qui doivent lutter pour survivre et vivre avec dignité au quotidien, sont des populations particulièrement à risque pendant l’épidémie ».

Alors que la parade de Tel Aviv est la plus grande en Israël, la parade de Jérusalem reste un moment important pour la communauté LGBT très active de la ville, qui fait constamment les frais des tensions religieuses et politiques.

Environ 15 000 personnes ont défilé dans la capitale pour la marche des fiertés en 2019. Plus de 2 000 policiers étaient présents pour encadrer l’événement, quatre ans après que Shira Banki, âgée de 16 ans, eut été poignardée.

La ville du sud de Beer Sheva a organisé sa première parade en 2017 et des milliers de personnes défilent chaque année dans la ville du nord de Haïfa.

Le ministère du Tourisme a estimé l’année dernière qu’environ 30 000 personnes étaient venues de l’étranger, injectant au passage pus de 162 millions de shekels (65 millions $Can) dans l’économie locale.