Visibilité lesbienne en ligne

En ces circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, le Réseau des lesbien-nes du Québec (RLQ) maintient la Journée de visibilité lesbienne (JVL) de juin prochain, mais sous la forme d’un évènement en ligne qui offrira une programmation exceptionnelle, sur deux jours ! «Plus que jamais, il est primordial de donner de la visibilité aux femmes de la diversité sexuelle, parce que distanciation physique ne veut pas dire distanciation sociale», indique-t-on dans le communiqué. Pour la seconde fois, l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin se joint à l’évènement à titre de porte-parole et proposera une perfor-mance live sur les réseaux sociaux. La programmation complète sera disponible le 11 mai sur le site web du Réseau des lesbiennes du Québec et sur Fugues.

L’évènement en ligne comprendra un panel présenté par l’animatrice Eugénie Lépine-Blondeau, sans oublier une session de yoga, un numéro d’humour, une performance musicale, une visite interactive de l'exposition d'été du Never Apart et plus encore ! Cette année, le Prix visibilité sera remis à Gloria-Sherryl François (GLOWZI) et le Prix hommage à Manon Massé.

