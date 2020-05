Restez à la maison, restez connecté, restez en bonne santé et obtenez de l’aide

Malgré la situation actuelle qui nous oblige à rester à la maison le plus possible, il est essentiel de prendre soin de nous-mêmes en nous concentrant sur notre santé et notre bien-être.

Avez-vous besoin d’aide pour y arriver? En tant que coach en santé et mieux-être, conseiller en nutrition et entraîneur physique, Claude Laroche peut vous aider à distance (par téléphone ou au moyen de Skype, Facetime, Zoom ou d’autres services de vidéo-conférence) à prendre soin de vous pendant que vous restez confortablement chez vous.

Ensemble, vous verrez avec lui comment prendre soin de vous pendant et après ces moments difficiles, notamment grâce à de nouvelles activités ou de nouveaux projets amusants et excitants qui vous apporteront de la joie; en renforçant vos liens avec votre famille et vos amis, et au sein de votre communauté; en vous assurant que vous mangez bien et en explorant de nouvelles habitudes alimentaires que vous pourrez conserver pour les années à venir; en trouvant des moyens de faire de l’exercice à la maison pendant la pandémie, et en explorant des façons d’intégrer la forme physique dans votre vie pour les années à venir.

Vous éprouvez des difficultés financières temporaires? Ce n'est pas grave! Puisque n'importe qui devrait pouvoir bénéficier de cette aide sans avoir à se préoccuper de questions d'argent, et parce qu'il a à cœur d'aider les gens, Claude se fera un plaisir de discuter avec vous des choix qui s'offrent à vous compte tenu de votre réalité financière. «Offrir mes services sous d'autres formes est ma façon de contribuer à la communauté en ces temps difficiles. De plus, ça me permet de continuer de faire ce que j'aime et donc de soutenir mes propres objectifs en manière de santé et de bien-être.»

Comme vous l’offre Claude, ne laissez pas l’argent être un obstacle à votre santé et à votre bien-être. Claude Laroche vous propose de vous aider à prendre soin de vous au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, à briser l’isolement dans lequel vous pourriez vous trouver, à faire un bon usage du temps libre dont vous disposez maintenant et à vous tourner sereinement vers l’avenir une fois la crise passée.

L’offre vous intéresse?

Envoyez-lui un courriel à l’adresse [email protected] .

Pour en apprendre davantage sur Claude et ses services, consultez son site Web www.claudelaroche.ca.