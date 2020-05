À la découverte des gins québécois

Depuis plusieurs années, le Québec a développé une véritable passion pour le gin de qualité produit localement, les micro-distilleries se multiplient et une expertise pour la production s’est développée. Il y a de quoi se réjouir. Les produits d'ici sont de très grande qualité, élaborés par des artisans dont la créativité et le savoir-faire ont été salués à travers le monde. Si certains d’entre vous trouvent que l'offre est si grande que vous avez parfois de la difficulté à choisir, ne paniquez pas! Voici une liste de quelques gins d'ici avec des indications sur leur goût et leur utilisation idéale.



Romeo's Gin

| 39,75$ Code SAQ 13735305 39,75$

Malgré son taux d'alcool de 46%, le Romeo's Gin est considéré comme un gin facile d'approche. Conçu par la distillerie PUR Vodka avec des baies de genièvre, de l'aneth, du concombre, du citron, de la lavande et de l'amande, il est aussi bon en cocktail que pur. Mention spéciale aux superbesétiquettes, toutes présentant une œuvre originale d'un artiste visuel québécois.



Radoune

Code SAQ 13305090 | 42,75$

Faire du gin avec des champignons? Surprenant, mais c'est pourtant l'idée derrière le gin Radoune, confectionné en Gaspésie par la distillerie O’Dwyer. Quatre variétés de champignons sauvages de la forêt gaspésienne, dont la chanterelle et le matsutake ont servi à son élaboration. Il est rond, un peu piquant avec un léger goût d’amande.



Gin St-Laurent

Code SAQ 12881538 | 48,75$

De fabrication artisanale, le Gin St-Laurent est distillé à Rimouski. Il doit son goût distinctif à son lieu de naissance. En effet, il est préparé avec des algues récoltées dans le fleuve. En plus de ce petit goût marin, ce gin dégage des arômes de coriandre, de réglisse, d'agrumes et de poivre. On le déguste pur ou avec de l'eau pétillante, mais rarement en cocktail.



Madison Park

| 32,75$ Code SAQ 13666362 32,75$

Élaboré de manière artisanale à la Distillerie 1769 de Montréal, le Madison Park est un London Dry gin qui présente des arômes de citron et de gomme de pin. Par contre, ce sont ses notes de fleurs d'oranger, de fenouil et de vanille qui font sa réputation. À déguster en martini, sur glace ou dans une tasse de thé!



Gin BeOrigin

Code SAQ 13483523 | 49,25$

Fabriqué à Saint-Augustin, le gin BeOrigin est «élaboré à l'anglaise, à la façon London Dry originale» selon les dires du producteur Frank Sergerie, un radiologue de Québec, propriétaire passionné des Distilleries Vice & Vertu. Le BeOrigin est distillé avec de l'écorce de bouleau et présente des arômes de bleuet et de rose, entre autres.



Wendigo

Code SAQ 13305831 | 36$

Le Wendigo est produit par la distillerie Absintherie des Cantons à Granby. Avec un nez qui balance entre les notes de fleurs sauvages, d’orange, de baies de genièvre et de poivre. C’est en bouche qu’on remarque l’apport des baies d’argousier. Inspiré du terroir québécois et autochtone, le gin Wendigo (avec 42,9% d’alcool) surprend par sa puissance aromatique. Excellent pour un Gin Tonic qui se démarque. Pour le déguster, il faut absolument l’ouvrir avec de l’eau.