Nouvelles suggestions de chaînes YouTube

Voici quelques nouvelles propositions de chaînes de vidéo à explorer suivant trois thèmes : la science, l’histoire et l’humour. Et puisque l’humour ne suffit pas à se changer les esprits, j’y ajoute également un plaisir coupable!

Science

DirtyBiology

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre, il s’agit d’une chaîne française animée par Léo Grasset qui présente différents éléments en lien avec la biologie en y associant toujours une bonne dose d’humour. Les sujets sont fascinants et toujours bien vulgarisés.

En cette période de confinement, un incontournable est son excellente vidéo sur la pandémie qui saura répondre à toutes vos questions. Également à voir : le Jour où l’humanité arrêtera le sexe, Pourquoi le papier cul est sous-optimal, La pire erreur de l’humanité : l’agriculture (très surprenant), Pourquoi il y a deux sexes et pas 20 000, À quoi sert un pénis et son pendant féminin, À quoi sert un vagin, la Biologie du porno et Existe-t-il une beauté absolue.

Une source inépuisable de sujets qui vous fera briller au travail lors du retour des conversations de corridors!

La Tronche en biais

À l’heure des fausses nouvelles, il fait bon avoir un regard critique et scientifique posé sur la myriade d’informations qui nous assaille de tous bords et de tous côtés. Thomas C. Durand et Vled Tapas animent en alternance cette chaîne où rigueur d’analyse et vulgarisation cheminent main dans la main.

Encore une fois, la Covid-19 a généré certains sujets : Hydroxychloroquine et COVID-19 : la "méthode" Raoult ne nous aide pas , Virus et pseudosciences et Une épidémie révélatrice : bullshit religieux. Vous ne voudrez certainement pas rater : Pour en finir avec l’homéopathie, Les meilleurs et les pires arguments contre l’évolution, Comment démasquer un médium et Biologie et orientation sexuelle.

Le discours est clair et ne s’embarrasse pas de faux semblants tout en demeurant toujours assez ludique.

Hygiène mentale

Animé par Christophe Michel, cette série compte parmi mes grands coups de cœur tant par la qualité et la rigueur des présentations, que par le souci de vulgarisation dont le vidéaste fait preuve. Elle a également l’intérêt de porter son regard sur des concepts plus abstraits et de bien les décortiquer.

À noter : La lune n’a pas d’influence sur les naissances, le très intrigant L’astrologie et les mauvaises critiques, Les fake news et leur pouvoir de sculpter la réalité, le fascinant Le mystère des diapositives de Roswell, Les arguments fallacieux, Comment tester le paranormal avec la science, OVNI : l’origine des soucoupes volantes, La désinformation : pourquoi tant de trucs faux sur Internet et le très amusant Les documentaires moisis : Les géants ont-ils existé.





Le Vortex

Une production de la chaîne de télévision franco-allemande de service public ARTE qui peut se targuer de toujours offrir des émissions d’une extrême qualité. Vortex se présente sous la forme d’une colocation de spécialistes au sein d’un même appartement qui n’hésite pas à apporter leur petit grain de sel à la présentation de chacun.

Les débats sont passionnés et portent autant sur des sujets en lien avec la science que la culture. Dans tous les cas, la vulgarisation est le point d’ancrage de chacune des vidéos.

À regarder : L’archéologie du futur, La fiabilité des sources historiques, La bouffe du futur, Les Grecs ont-ils cru en leurs mythes, La fiabilité des articles scientifiques ou le café donne le cancer (ou pas), Un homme nu qui tient une arme : un symbole qui a 18 000 ans et Twitter rend-il con.

Histoire

C’est une autre histoire

Animée par Manon Bril, la chaîne aborde des sujets en lien avec l'histoire, la mythologie, l'iconographie et l'art. Le tout marie élégamment rigueur et humour : la vidéaste est docteure en histoire contemporaine (avec une thèse portant sur Athéna au XIXe siècle).

Vous prendrez certainement plaisir aux thèmes suivants : Sexisme et archéologie (vraiment fascinant), Les réponses de la science quant à l’existence de Jésus, La conquête du clito, Les comptines pour enfants qui parlent de torture, Comment on devient cannibale, Héroïsme et bromance : Achile, le relooking mythologique, Comment la femme a causé la perte de l’homme (évidemment ironique) et un tutoriel pour Être beau comme Apollon.





L’histoire nous le dira

Laurent Turcot, professeur en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, anime cette chaîne spécialisée sur l’histoire avec un accent régulier sur celle du Canada, mais pas que. En effet, d’autres sujets plus planétaire ou anecdotique piquent également sa curiosité, pour notre plus grand plaisir.

Dans les capsules qui m’ont plus particulièrement interpellées, on retrouve : Sexe, prostitution et homosexualité en Nouvelle-France, Le faux journal intime d’Adolf Hitler, Le féminisme au Québec : des origines à nos jours, Les remèdes de grand-mère, le on ne peut plus approprié Papier de toilette : crise et histoire, De la peste à la Covid-19 : épidémies et quarantaines, Ça vient d’où le Poisson d’avril, Le coton ouaté et le Racisme, ça vient d’où.





Humour

Alex Ramirès

Un humoriste français qui s’éclate autour de la culture populaire. Il est possible de visionner des extraits de ses monologues comme celui sur sa sortie du placard, les clichés sur les gais ou lorsqu’il cherche à se faire des muscles. Vous pouvez également explorer le contenu de sa chaîne où de nouvelles vidéos sont régulièrement diffusées.

On y retrouve la série Profession où il parodie avec beaucoup d’adresse différents corps d’emploi comme vendeur de jouets, directeur de centre culturel ou conseiller en technologie. La série Low Cost, où il réalise des pastiches d’un vidéo ou d’une scène de film à très, très faibles coûts et avec des résultats très souvent surprenants : Céline Dion, La petite sirène, Cendrillon, James Bond : hétéro/homo, Hercules, le délicieux Aladin : Ce rêve bleu ou encore Lady Corona (Lady Gaga vs Covid-19).

Finalement. La série Alex T’eXplik où il décortique les codes et les signifiants cachés d’un film ou d’une vidéo : Le roi lion, Sorry de Justin Bieber, Can’t stop the feeling de Justin Timberlake, Chandelier de Sia et nombre d’autres.









How it should have ended

Vous aimez le cinéma, mais le déroulement ou la conclusion de certains films vous laissent mi-figue mi-raisin? Eh bien, c’est la chaîne qu’il vous faut! On y retrouve une profusion de fins alternatives de tous les films récents ainsi que de nombreuses séries articulées autour de groupes de personnages de fiction.

Dans cette dernière catégorie, mon grand coup de cœur se porte vers Super Café où on retrouve des groupes des superhéros qui ont des conversations méta délirantes sur leur existence (ils sont conscients d’être des personnages de films). La relation entre Batman et Superman est irrésistiblement drôle et a connu un tel succès que des compilations – Volume 1 et Volume 2 – en ont même été réalisées.

Certaines parodies arrivent même à combiner une relecture à la fois rigolote et émouvante d’un film. À ce sujet, je ne peux que vous suggérer d’écouter la version alternative du film Logan qui combine rire, émotions à fleur de peau et comédie musicale.

Entre autres au menu : Avengers : Infinity war, Batman vs Superman, Jurrassic Park, Star Wars : Solo, La Belle et la Bête, Top Gun et Le magicien d’Oz.

Artie O'Daly & Co.

Artie O’Daly est un acteur/scénariste/producteur qui propose une série hilarante et irrésistible de courts métrages, clips musicaux et sketches.

La série Bad Boy, dont je savoure chaque nouvel épisode, met en scène Scott, un écrivain gai un peu timide, qui se trouve malgré lui imbriqué avec des hommes à la fois niais et malfamés (les « bad boys » du titre), ainsi que leurs familles complètement disjonctées, qui sont convaincus qu'il est leur « Daddy Scott" et ce, qu'il le veuille ou non.

Dans Successful people, un couple d'auteurs-compositeurs un peu paumés tentent de s’infiltrer dans le jet set afin de faire mousser leurs carrières. Évidemment, rien ne se passe comme prévu.







Plaisirs coupables

Bryan Hawn

Phénomène inclassable s’il en est un : Bryan Hawn est un auteur-compositeur-interprète, acteur et culturiste qui publie des clips sur une chaîne qui compte déjà plus de 73 millions de vues. On pourrait croire qu’il n’est qu’un beau visage (il est apparu dans de multiples campagnes publicitaires), mais sa voix présente un registre impressionnant tout en demeurant toujours juste et puissante.

Il est pleinement conscient que ses vidéo présentent souvent des clichés puisque son intention est de justement se moquer de l’obsession de la communauté gaie pour le corps. Son personnage se veut donc une version exagérée de travers qu’il juxtapose souvent à une situation ou une chanson dite plus « sérieuse » créant ainsi une dichotomie assez hilarante.

Sa chaîne propose la série BroScience où, en compagnie du champion russe de culturisme Vlad Parker, il révèle ses secrets sur l’art d’être un "bro" : les règles à suivre dans les douches, comment déterminer si on est alpha ou bêta, comment devenir une pop star, comment agir au gym, pourquoi chaque homme hétéro devrait expérimenter la sodomie, etc.

Il présente également de nombreux clips musicaux où le poids de ses vêtements doit parfois se calculer en grammes et où les positions sont souvent des plus lascives. The Greatest showman, combinant une mise en scène romantique où il se présente étendue sur une simili peau d’ours, le cul bien en évidence (avec une prothèse pour en augmenter le galbe) et un livret sur la domination du monde à la main, en constitue un excellent exemple. D’autres, le présente simplement en train de chanter, comme dans le cas de Circle of life (The Lion King) ou, au contraire, dans une vidéo léchée et émouvante comme dans son interprétation de Chandelier.