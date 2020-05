L’arc-en-ciel de l’espoir, un symbole trop gai pour la Turquie?

La campagne invitant les enfants à dessiner des arcs-en-ciel pendant le confinement est vue par le Ministère de l’éducation Turque comme un complot homosexuel.

Accrochés aux fenêtres des maisons, comme c’est le cas au Québec et partout en Europe, les dessins servent de symbole d’espoir pendant la pandémie et d’invitation à rester chez soi… En Turquie, l’initiative avait été relayée par un musée d’Istanbul, remportant un grand succès. Mais les haut fonctionnaires, encouragé par le ministre de l’éducation voit ce geste comme une manifestation très mal venue de soutien à la cause LGBTQ+ et enjoigne parents et enseignants d’empêcher les enfants de peindre ou de dessiner des arcs-en-ciel.

Il s’agit «tout simplement d’un complot pour rendre les enfants gais», rapporte le journal Al-Monitor.

«Il n’y a pas de couleur de la haine dans l’arc-en-ciel», a rétorqué le groupe de défense des droits SPoD LGBTI, qui s’est empressé de publier un florilège de dessins.

On comprends que les temps sont durs pour la communauté LGBTQ+ de Turquie. Rappelons qu’il y a deux semaines, dans son sermon télévisé précédant le début du ramadan, un haut dignitaire religieux accusait les homosexuels de «propager la maladie» et de «corrompre les générations».