De la Galerie d'art à votre salon

Comme la Galerie 2456 à Montréal est fermée à cause de la crise, l'artiste peintre LangdonArt se réinvente et présente une édition virtuelle de son exposition. Pour célébrer les Beaux-Arts, c'est avec plaisir que LangdonArt nous partage ses premières peintures créées en 2020.

Afin de continuer à stimuler notre imaginaire pendant ce confinement, LangdonArt propose une déclinaison de ses paysages en double, pour qu'on découvre les arbres et l'eau, comme si l'on marchait dans cette nature inventée.



La route rose est la colline

/ La colline rose est maintenant la route

(Survolez avec votre souris pour afficher les vues du Monde en l'endroit et du Monde à l'endroit.)



L'abstraction est d'abord lancée par ses couleurs, et ensuite le paysage réel se dresse sur notre vue en continu. On fait la découverte de la forêt, des champs et des lacs, pour notre plaisir. Vous pourrez vous nourrir de ces rencontres artistiques auxquelles vous êtes habitués, des perspectives toutes aussi humaines même si elles passent par la technologie on peut ressentir la magie des pinceaux sur la toile.

LangdonArt nous offre ce rendez-vous incontournable du printemps du Monde à l'Envers que l'artiste enrichit pour un Monde à l'Endroit, sous le thème Amours de la Terre : À chacune et à chacun sa voix pour s'émerveiller de notre planète et de notre Univers que LangdonArt imagine. On s'ouvre à la diversité, à l'écoute de la multiplicité des panoramas dans une seule peinture.



La verdure offre ses couleurs printanières

/ La verdure est maintenant la richesse automne

(Survolez avec votre souris pour afficher les vues du Monde en l'endroit et du Monde à l'endroit.)



Le genre avant-gardiste de Langdonart enrichit nos vies, nous fait réfléchir, nous fait rêver, et nous mène au partage et à la découverte du bonheur visuel créé par LangdonArt pour nous toutes et nous tous.



Cliquez ici pour visiter l'exposition virtuelle de l'artiste-peintre Langdonart via l'encan sur iCollector !



Pour informations ou pour acheter maintenant directement par les agent(e)s de LangdonArt : [email protected] ou [email protected]