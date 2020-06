Le 5e Show Virtuel du Cocktail, pour divertir et garder contact

Ce mercredi 10 juin, de 20h à 21h30, on se rendra tous sur YouTube pour voir en «Live» Michel Dorion, Miss Butterfly, Chouchoune et plein d'autres invités...

Mine de rien, le spectacle du 27 mai sera déjà la 5e édition. Oui, pour ceux et celles qui les ont manquées, il y a déjà eu quatre spectacles virtuels.

«L'objectif d'un tel show est de divertir, de rester en contact avec la clientèle du Cocktail et de rejoindre aussi, évidemment, un public encore plus large. C’est une belle expérience», dit Michel Dorion, le directeur artistique du Cocktail.

Cette fois, Michel Dorion laisse la place à MISS BUTTERFLY qui animera en direct de la salle vide du Cocktail avec, «à bonne distance», Frank Villeneuve, le technicien. «C’est lui qui effectue la mise en ligne, qui est responsable de la technique et de pas mal de choses», indique Michel Dorion. «Je lui lève mon chapeau. Il y a aussi Chouchoune qui monte les différents blocs vidéos envoyés par les drags.»

Comme on peut se l’imaginer, il faut assurer toute la logistique, puisque chaque drag produit sa propre prestation selon ses moyens. «C’est pas mal de travail pour chacune des éditions, poursuit Michel Dorion. Il faut que le spectacle se tienne et qu’il soit intéressant pour les spectateurs. Il faut que chacune des drags tourne sa vidéo, il faut faire le montage et ce n’est pas tout le monde qui a les mêmes capacités et qui est au même niveau, donc il y a beaucoup d’entraide dans la communauté drag, c’est une belle solidarité parce que les unes aident les autres moins outillées pour le faire.»

Chaque diffusion, il y a environ douze artistes, y compris l’animatrice, des drags qui se produisent régulièrement au Cocktail pour un spectacle d’une durée d’environ 75 minutes.

Et on peut laisser un pourboire aux artistes pour les encourager ! «Oui, s’ils le veulent, les gens peuvent verser un pourboire. Certaines drags sont chanceuses, comme moi, d’avoir gardé leur job, mais la plupart n’ont plus d’emploi, donc le pourboire est partagé entre ces drags-là pour les aider un peu. C’est un bel encouragement et un bel appui», de dire Michel Dorion, qui est aussi le coordonnateur à la direction générale de Fierté Montréal.

Ces spectacles devraient se poursuivre également en juin. Donc, suivre les détails sur les réseaux sociaux comme Facebook.

Donc, allez sur YouTube le 10 juin dès 20h pour voir en direct ce spectacle animé par Michel Dorion entouré virtuellement de plusieurs drags bien connues… Et n’oubliez pas d’être généreux !

