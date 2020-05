L’homophobie d'état... aujourd'hui

La deuxième décennie du XXIe siècle est terminée et la carte du monde concernant les lois sur l'orientation sexuelle est active et change comme jamais. En repensant à 2019, une année intense, nous réalisons à quel point les dynamiques de progrès et de retour en arrière deviennent plus complexes et plus nuancées, ce qui rend impossible de réduire les multiples dimensions de ce sujet à une seule ligne d'analyse.

Dans le rapport 2019, que nous avons traduit avec l’accord de l’ILGA, Lucas Ramon Mendos explore les développements les plus saillants autour des questions d'orientation sexuelle qui ont eu lieu à l'échelle mondiale. L’objectif est de vous fournir un aperçu des principales victoires, défaites et défis récents dans l'espoir que cette perspective sur l'état actuel des choses sera utile dans nos réflexions et débats pour faire face à ce qui nous attend. Tout en gardant en tête que la situation actuelle de la crise sanitaire mondiale causée par la COVID 19 risque d’accentuer les disparités et inégalités entre pays riches et pays pauvres…

Suivre la tendance mondiale à la décriminalisation

Le 11 juin 2019, la Haute Cour du Botswana a dépénalisé les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe. Cette décision très attendue a été célébrée dans le monde entier comme l'une des principales victoires juridiques dans notre quête d'égalité en 2019. Le groupe local de défense des droits humains des lesbiennes, gais et bisexuels du Botswana (LEGABIBO) avait été admis comme «un ami de la cour» et est ainsi devenu un acteur clé dans la procédure judiciaire en présentant des preuves factuelles et juridiques sur la manière dont la criminalisation perpétue la stigmatisation, l'intolérance et la violence contre les membres de la communauté LGBT. La décision unanime rendue par les juges Tafa, Meburu et Dube a déterminé que les dispositions incriminant les «connaissances charnelles contre l'ordre de la nature» étaient incompatibles avec la Constitution du Botswana et, plus précisément, qu'elles entraient en collision avec sa clause relative aux libertés fondamentales (article 3 ), avec le droit au respect de la vie privée (article 9) et, ce qui est plus intéressant, avec la clause de non-discrimination (article 15). Conformément à de nombreux précédents, la Cour a jugé que le terme «sexe» dans cette clause devrait être «généreusement et délibérément interprété comme incluant «l'orientation sexuelle».

De bonnes nouvelles sont également venues de Hong Kong (Chine) lorsque, après de nombreuses tentatives de contentieux, la Haute Cour a finalement annulé et réinterprété plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les crimes qui imposaient de manière discriminatoire des peines plus élevées pour les délits commis par des homosexuels.

Enfin et surtout, le Canada a égalisé l'âge du consentement pour tous les types de sexe lorsque le projet de loi C75 a reçu la sanction royale, éliminant ainsi une disposition discriminatoire sur le consentement au sexe anal qui affectait de manière disproportionnée les hommes non hétérosexuels.

Au milieu de l'année, des nouvelles encourageantes sont venues du Royaume du Bhoutan, où l'Assemblée nationale a franchi une étape décisive vers la dépénalisation de l'intimité consensuelle entre personnes de même sexe lorsqu'elle a approuvé le projet de loi sur le code pénal (amendement) à une écrasante majorité le 10 juin.

Sur le chemin du mauvais côté de l’histoire

Au cours des dix dernières années, il est rare qu'un pays décide de contrevenir aux normes internationales relatives aux droits humains pour faire des actes homosexuels consensuels un acte criminel. Le Burundi l’avait fait en 2010, en criminalisant «les relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe».

En mars 2019, nous avons dû signaler à nouveau que le Tchad avait emprunté la même voie lamentable en adoptant un nouveau Code pénal contenant une disposition spécifique pour les actes homosexuels consensuels.

Plus inquiétant encore, le 5 juillet 2019, le Gabon a adopté un nouveau Code pénal qui criminalise les relations sexuelles homosexuelles consensuelles, devenant ainsi le plus récent cas de régression juridique à cet égard. Avant même que cette loi ne soit promulguée, les militants africains Julie Makuala Di Baku et Jean Paul Enama avaient rapporté que des arrestations pour «attaques morales» basées uniquement sur la manière de s'habiller «traduisant l'orientation sexuelle» avaient lieu au Gabon. On peut donc craindre que les cas de ce genre se multiplieront.

L’une des nouvelles les plus troublantes que nos communautés aient apprises cette année est venue du Brunei. Début avril, le sultanat a officiellement annoncé la promulgation de son code pénal, qui, entre autres aspects inquiétants, impose la peine de mort en lapidant pour des actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe. Le tollé international provoqué par ce code a incité les responsables gouvernementaux à déclarer qu'ils étendraient le moratoire existant sur la peine de mort au nouveau Code pénal. Même si cette annonce a atténué, dans une certaine mesure, la nature extrême de cette loi, elle est toujours et pleinement en vigueur.

Dans l'un des événements les plus lamentables de l'année, en mai 2019, la Haute Cour du Kenya a confirmé la loi du pays criminalisant les activités sexuelles consenties entre personnes de même sexe. À la suite de ce coup dur porté aux communautés LGBT locales, le gouvernement du Kenya a publié une sombre déclaration en réponse à un communiqué de presse de l'ONUSIDA condamnant cette décision, déclarant que la décision du tribunal doit être respectée, car il s'agit d'une méthode efficace pour contenir l'épidémie de VIH et que le langage de l'ONUSIDA est «indigne d'une organisation des Nations Unies».

Plus de projets de loi pénales en discussion

Nos communautés sont en état d'alerte et extrêmement préoccupées par les informations provenant de plusieurs autres pays dans lesquels des lois pénalisantes ont été introduites et sont discutées dans les législatures locales.

Même si en Égypte, les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe sont déjà lourdement poursuivis et sanctionnés en vertu d'un certain nombre de lois interdisant la «débauche» et les «actes scandaleux», un projet de loi qui rendrait ces actes officiellement punissables d'une peine d'emprisonnement minimale de 7 ans a avancé à la commission législative et constitutionnelle du Parlement. Bien qu'il n'y ait pas de mise à jour sur ce projet de loi en décembre 2019, les autorités égyptiennes ont continué d'arrêter plusieurs personnes pour activité sexuelle consensuelle avec des personnes du même sexe, considérées comme une «perversion sexuelle».

Au lendemain de l’adoption par le Gabon de son nouveau Code pénal, il a été signalé que la Guinée équatoriale voisine élaborait un projet de loi qui criminaliserait également les activités sexuelles consenties entre personnes de même sexe.

Le projet de code pénal introduit en Indonésie pourrait facilement être utilisé pour poursuivre des personnes en raison de leur orientation sexuelle, bien qu’aucune poursuite en ce sens n’a encore été faite.

En Ouganda, des informations sur la possibilité de réintroduire le projet de loi qui imposerait, entre autres choses, la peine de mort pour «homosexualité aggravée» (communément appelé «tuer les homosexuels») ont suscité de l'anxiété tant au niveau local qu'international. Le Parlement ougandais a informé qu'un groupe de soi-disant «ex-gays» avait adressé une pétition à la Présidente du Parlement, Rebecca Kadaga, disant qu'ils pensaient que le projet de loi «aiderait à faire prendre conscience de l'orientation sexuelle». Quelques mois plus tard, le ministre ougandais de l'éthique et de l'intégrité, Simon Lokodo, aurait déclaré qu'il était prévu de réintroduire le projet de loi, plusieurs députés ayant émis des avis favorables, exprimant la nécessité d'une telle loi. Toutefois, le gouvernement a refusé par la suite le projet de rétablir le projet de loi.