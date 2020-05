Ce portrait de Kimura Byol-Nathalie Lemoine (Kimura Byol) s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

kimura byol-nathalie lemoine est un.e artiste conceptuel.le féministe en multimédia qui s’intéresse principalement à la vidéo et la calligraphie pop art. Il ne fait aucun doute que son oeuvre rejoint son vécu. C’est d’ailleurs ce qui lui permet de questionner tantôt la binarité du genre, tantôt la perception des identités des genres ou raciales, et d’autres fois de soulever des réflexions sur les corps comme objet commercial.

La linguistique étant notamment l’un des piliers de son oeuvre, le thème de la « perte » volontaire ou involontaire par traduction lui est aussi source de création. Sa démarche repose sur l’idée de donner une voix et une visibilité aux minorités et d’archiver des récits. Il s’agit d’une manière de redonner la crédibilité d’une mémoire non-eurocentrique sur les identités.





Ses activités ne sont pas passées inaperçues au cours des dernières années. Lauréat.e de la résidence Regard sur Montréal (CAM, ACIC/ONF) de 2017 et récipiendaire d’une bourse du CALQ l’année suivante pour son essai Project ’88 etc, (Ateliers des Cahiers), Kimura*lemoine termine cette année son dernier documentaire : Adoption 30 ans après (ACIC/ONF) et a exposé à Dazibao (Montréal, Mars 2020).

KIMURA*LEMOINE VIT ET TRAVAILLE SUR LE TERRITOIRE NON CÉDÉ TIOHTIÁ:KE/MONTREAL





Visuels par Heather Lynn