Ce portrait de Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau sont deux créatrices, amoureuses et copropriétaires du Café Reine Garçon sur l’avenue Duluth à Montréal. Il s’agit d’un safe space où il fait bon vivre. De plus, elles ont créé ce lieu afin d’offrir une scène à la relève culturelle. Régulièrement, on peut y voir se produire des soirées de poésie, de musique, de lectures de théâtre, etc.











Elles sont également codirectrices de la compagnie de théâtre Pleurer Dans’ Douche. Leur démarche de création débute d’abord par trouver le meilleur médium pour traiter d’un sujet choisi. Après avoir élu la marionnette pour parler de Parkinson dans Stabat Pater, c’est à travers leur personnage de drag qu’elles explorent les phénomènes de sexisme dans la communauté LGBTQ+. Surtout, elles font une place et donnent une voix aux femmes aux côtés de performeuses tout aussi engagées que flamboyantes. RV Métal (Geneviève) et Rock Bière (Mélodie) ont rapidement trouvé une famille dans le monde drag et vous pouvez les voir performer au cabaret Mado ainsi qu’au Drague Cabaret Club, pour ne nommer que ceux-là.

Leur dernière création théâtrale s’inspire donc de ce grand plongeon au coeur de la communauté drag. Intitulé Rock Bière : Le documentaire, Pleurer Dans’ Douche a voulu retracer le parcours d’un des rares drag kings et poser la question suivante : Où sont donc ses chums de gars?

La diffusion sera probablement reportée, mais vous pourrez connaître les développements en vous abonnant à nos pages Facebook et Instagram.

Crédit pour la photo : Katya Konioukhova

https://www.cafereinegarcon.ca/

https://www.facebook.com/cafereinegarcon

https://www.instagram.com/cafereinegarcon/



https://www.facebook.com/pleurerdansdouche

https://www.instagram.com/pleurer_d_douche/?hl=fr-ca



https://www.facebook.com/rock.biere

https://www.instagram.com/rockbiere/



https://www.instagram.com/rv_metal/





Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.

Visuels par Heather Lynn