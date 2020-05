Ce portrait de Rosie Bourgeoisie s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Entrez dans un univers d'opulence et de luxure grâce aux représentations toujours plus extravagantes de la voluptueuse Rosie Bourgeoisie : costumière, professeure, productrice, infleuseure et queer activiste. Dramatique, séduisante, féminine, elle ne néglige aucun détail de son oeuvre pour vous tenir en haleine. Rosie Bourgeoisie est une superstar née et élevée à Montréal, adorant tout ce qui relève du brillant et du pétillant. C’est d’ailleurs dès l’âge de cinq ans qu’elle s’est liée d’amour avec les plaisirs de la scène.

À ce jour, son bagage artistique inclus la danse, le burlesque, le drag, le théâtre musical et le clown. Ses réalisations valorisent et encouragent la réappropriation d’un espace inclusif pour les corps gros et aux aptitudes différentes dans le domaine des arts du spectacle.

Déployant son énergie passionnée et sa présence imaginative sur scène, Rosie combine la féminité à la sensualité queer pour inspirer les gens de tous les genres et de tous les types de corps à embrasser leur pouvoir et leur beauté. Vous en redemanderez.



Instagram: @rosie.bourgeoisie

Crédit photo: Marisa Parisella





Ces portraits que nous publions, en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT), s'inscrivent dans le cadre d’un projet en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020. Une trentaine de personnes — lesbiennes, bi, queer, pan, non binaires, bispirituelles, trans et plus — qui entourent la culture lesbienne actuelle et qui font de cette journée ce qu’elle est.





Visuels par Heather Lynn