Ce portrait de Sasha Boucher-Godmer s'inscrit dans le cadre d'une série que nous publions en collaboration avec le RLQ - Réseau des lesbiennes du Québec (Femmes diversité sexuelle LGBT) en vue de la Journée de visibilité lesbienne 2020.

Sasha Baga est aussi connue sous le nom de Sasha Boucher-Godmer. Sasha est une femme transgenre de 34 ans qui exerce le métier de dragqueen depuis maintenant 10 ans ! Ses débuts comme shooter girl au mythique Bar le Drugstore lui ont permis de se tailler une place prestigieuse parmi les drags les plus populaires de Montréal.









Fiancée, belle-maman à temps partiel et artiste à temps plein, elle sait agencer en parfaite harmonie la vie de famille et celle d'artiste de la scène, et ce, sur un même fuseau horaire !



Active sur différentes plateformes, vous pouvez suivre son contenu ici :



Instagram : @Sasha Bagaz

Facebook : Sasha Boucher-Godmer

YouTube : Sasha Baga

TikTok : Sasha Bagaz









Visuels par Heather Lynn